Dragon Capital планирует увеличить мощность собственных солнечных станций до 5 МВт

Компания Dragon Capital, в рамках реализации комплексной стратегии повышения энергонезависимости и внедрения высокоэффективных возобновляемых источников энергии, планирует к концу 2026 года нарастить общую мощность солнечных электростанций на своих объектах до 5 МВт.
Об этом сообщил директор по Facility Management Dragon Capital PM Александр Шморгун, пишет «Интерфакс-Украина «.
«На сегодняшний день на двух наших логистических комплексах уже работают солнечные электростанции, до конца года планируем запустить СЭС в ТРЦ Victoria Gardens, и еще пять СЭС в течение 2026 года на наших других объектах, среди которых также торговые центры в Киеве. Таким образом общая мощность действующих и запланированных СЭС составит 5 МВт», — сообщил он.
По словам Александра, солнечные электростанции показали значительную эффективность. Даже в пасмурные дни они обеспечивают стабильную дневную выработку, что позволяет уменьшить зависимость от внешних сетей и поддерживать критические системы объектов.
В случае полного отключения объекта от электроэнергии дизель-генераторы с помощью СЭС меньше нагружены и меньше потребляют горючего, а ресурс их эксплуатации удлиняется.
Компания системно повышает энергонезависимость своих объектов: внедрены резервные источники питания, отлажена логистика горючего и четкие протоколы работы во время возможных отключений.
Параллельно внедряются энергоэффективные решения, обновлено освещение на LED, оптимизированы режимы инженерных систем и внедрено автоматизированное управление (BMS).
В настоящее время на объектах, входящих в портфолио Dragon Capital, установлено 49 дизель-генераторов, суммарной мощностью 20 MBт — это обеспечивает бесперебойную работу при отключении.
Импорт электроэнергии рассматривается как составляющая комбинированной стратегии.
По материалам:
Finance.ua
