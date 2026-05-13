Dragon Capital планирует увеличить мощность собственных солнечных станций до 5 МВт Сегодня 14:35 — Фондовый рынок

Компания Dragon Capital, в рамках реализации комплексной стратегии повышения энергонезависимости и внедрения высокоэффективных возобновляемых источников энергии, планирует к концу 2026 года нарастить общую мощность солнечных электростанций на своих объектах до 5 МВт.

Об этом сообщил директор по Facility Management Dragon Capital PM Александр Шморгун, пишет « Интерфакс-Украина «.

«На сегодняшний день на двух наших логистических комплексах уже работают солнечные электростанции, до конца года планируем запустить СЭС в ТРЦ Victoria Gardens, и еще пять СЭС в течение 2026 года на наших других объектах, среди которых также торговые центры в Киеве. Таким образом общая мощность действующих и запланированных СЭС составит 5 МВт», — сообщил он.

По словам Александра, солнечные электростанции показали значительную эффективность. Даже в пасмурные дни они обеспечивают стабильную дневную выработку, что позволяет уменьшить зависимость от внешних сетей и поддерживать критические системы объектов.

В случае полного отключения объекта от электроэнергии дизель-генераторы с помощью СЭС меньше нагружены и меньше потребляют горючего, а ресурс их эксплуатации удлиняется.

Компания системно повышает энергонезависимость своих объектов: внедрены резервные источники питания, отлажена логистика горючего и четкие протоколы работы во время возможных отключений.

Параллельно внедряются энергоэффективные решения, обновлено освещение на LED, оптимизированы режимы инженерных систем и внедрено автоматизированное управление (BMS).

В настоящее время на объектах, входящих в портфолио Dragon Capital, установлено 49 дизель-генераторов, суммарной мощностью 20 MBт — это обеспечивает бесперебойную работу при отключении.

Импорт электроэнергии рассматривается как составляющая комбинированной стратегии.

