Индекс украинских акций в Варшаве вырос до максимума с 2021 года

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в понедельник вырос на 5,43% - до 694,81 пункта.
В последний раз на таком уровне он был еще до полномасштабной российской агрессии — в ноябре 2021 года, пишет interfax.
После того, как во время объявленного президентом США Дональдом Трампом трехдневного перемирия между Украиной и рф 9−11 мая и анонсированного обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» путин заявил, что «конфликт» в Украине движется к завершению и он якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, украинские ценные бумаги подорожали и на других рынках.
Согласно данным Варшавской биржи, акции крупнейшего в стране производителя сахара «Астарта «в понедельник выросли в цене на 8,16%, агрохолдингов «Агротон «, ИМК и KSG-Agro — на 8,64%, 3,36% и 3,07%, Milkiland — на 2,76%.
Акции Coal Energy, которая потеряла все свои угольные активы в Украине из-за российской агрессии и переориентировалась на работу в Польше, подорожали на 2,09%, в то время как крупнейшего украинского производителя растительного масла — агрохолдинга «Кернел» — на 1,52%.
На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, акции крупнейшего украинского производителя курятины — агрохолдинга МХП — в понедельник выросли в цене на 6,77%, а бумаги крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» подорожали на американской бирже Nasdaq на 4,74%.
Что касается котировок еврооблигаций Украины, то на Франкфуртской бирже в первый день этой недели они выросли на 1,9−2,5%.
Во время объявленного перемирия взаимных дальнобойных ударов не было, но на фронте продолжались боевые действия, а в прифронтовых регионах — российские атаки дронов, были жертвы и пострадавшие.
В первую же ночь по истечении срока перемирия россия уже нанесла дальнобойные удары дронами по Украине, в том числе и по Киеву.
По материалам:
Finance.ua
