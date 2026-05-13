В Украине закрываются 4 сети супермаркетов Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

В Украине закрываются 4 сети супермаркетов

Сеть супермаркетов «Арсен» официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине. Кроме нее, свою деятельность в разных регионах сворачивают сети «Фреш», «Союз» и «Квартал».

Об этом сообщил Украинский совет торговых центров со ссылкой на местные СМИ.

«Мы приняли стратегическое решение о плановом завершении работы розничного направления бизнеса: сетей „Арсен“, „Фреш“, „Союз“ и „Квартал“. Это сложное решение было принято на основе глубокого анализа и личного желания сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициатив», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Компания находится «в абсолютно стабильном финансовом состоянии» и имеет достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств перед работниками, партнерами и поставщиками. Все магазины сетей будут работать до 31 мая 2026 года.

При этом в компании подчеркнули, что на места этих магазинов должны войти другие операторы рынка. По данным источников, речь идет о возможном открытии супермаркетов Novus и «Сильпо», однако официальных сообщений от компаний еще не было.

Сеть супермаркетов «Арсен», основанная в начале 2000-х годов во Львове, представлена ​​в трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской. Во Львове работает шесть магазинов.

Сеть «Союз» появилась в Чернигове ориентировочно 30 лет назад, а в 2000-х годах начала открывать точки в Славутиче, Прилуках, Киеве, Бердичеве, Житомире и Белой Церкви.

Напомним, еще несколько лет назад разница между украинскими и европейскими ценами была очевидна даже без подсчетов. Сегодня же она уже не так заметна.

Finance.ua проанализировал, как изменились цены на продукты и почему они все больше напоминают европейские — Finance.ua проанализировал, как изменились цены на продукты и почему они все больше напоминают европейские — Дорого, как в Европе: что произошло с ценами на продукты в Украине

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.