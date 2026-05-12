В Saudi Aramco оценили последствия перебоев с поставками нефти Сегодня 23:40 — Энергетика

Чем дольше будут продолжаться перебои со снабжением, тем больше времени понадобится нефтяному рынку для стабилизации

Нарушение поставок нефти через Ормузский пролив может затянуть стабилизацию мирового нефтяного рынка до 2027 года.

Об этом заявил генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер в ходе конференц-звонка с аналитиками после публикации квартальной отчетности компании, сообщает Al Arabiya.

В Saudi Aramco предупредили о длительном восстановлении рынка

«Чем дольше будут продолжаться перебои с поставками, даже еще несколько недель, то гораздо больше времени понадобится нефтяному рынку для стабилизации», — сказал Нассер.

Глава Saudi Aramco предупредил, что если нынешняя ситуация сохранится до середины июня, процесс восстановления может затянуться до 2027 года. В компании заявили, что последствия войны с Ираном и фактическая блокировка Ормузского пролива уже стали одним из самых больших потрясений для мирового энергетического рынка.

Рынок каждую неделю теряет около 100 млн баррелей

По словам Нассера, сейчас рынок теряет около 100 миллионов баррелей нефти еженедельно. Если раньше через пролив ежедневно проходило около 70 судов, то теперь — всего от двух до пяти. Он подчеркнул, что даже немедленное открытие Ормузского пролива не позволит быстро стабилизировать ситуацию.

«Даже если пролив откроют сегодня, рынку понадобятся месяцы для восстановления баланса», — заявил глава компании.

Из-за кризиса резко сократилось движение нефтяных танкеров, а цены на энергоносители выросли, что усилило опасения по поводу инфляции и возможного экономического спада.

Saudi Aramco увеличивает экспорт через Красное море

На фоне проблем в Персидском заливе Saudi Aramco увеличила объемы экспорта через трубопровод East-West в порт Янбу на Красном море. По словам Нассера, сейчас по этому маршруту компания поддерживает около 60−70% своих экспортных поставок нефти. В то же время Saudi Aramco рассматривает возможность расширения мощностей порта Янбу, который может экспортировать до 5 миллионов баррелей в сутки.

Нассер прогнозирует быстрое восстановление спроса на нефть после нормализации судоходства и торговли.

«Я бы не назвал это разрушением спроса. Это скорее его вынужденное ограничение», — сказал он.

Глава Saudi Aramco также заявил, что в случае необходимости компания сможет менее чем за три недели нарастить добычу до максимальной мощности — 12 миллионов баррелей в сутки.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.