В Киеве построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт

Одним из ключевых элементов плана энергоустойчивости Киева, утвержденного ранее, является развитие модели распределенной когенерации — одновременного производства электрической и тепловой энергии.

В настоящее время в Киеве уже построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт.

Об этом рассказал и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

Все они оснащены необходимой защитой второго уровня. Это позволяет увеличивать дополнительные объемы надежного электро- и теплоснабжения.

«Мы идем по пути строительства электростанций с производством тепловой энергии, которые вводятся в эксплуатацию уже с комплексом защиты второго уровня. Построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт. В активной фазе — ряд проектов, которые позволят производить еще более 130 МВт мощности», — отметил он.

Пантелеев также напомнил, что для нужд системы водоснабжения города уже построен первый дизельный энергокомплекс мощностью 5 МВт.

В общей сложности план предусматривает получение около 16 МВт резервного энергоснабжения за счет дизель-генераторных установок. Для повышения эффективности их работу дополнят частотными преобразователями.

Ранее Finance.ua писал , что для перевода Киева с отопления от ТЭЦ на когенерационные установки нужно 20−30 лет и колоссальные финансовые вливания. Такое мнение высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он убежден в необходимости восстановления столичных ТЭЦ, поскольку для постройки альтернативы нет ни времени, ни возможности, ни оборудования.

«Надо ремонтировать. Будет аргумент: снова будут ракетные удары. Будут, но другого варианта нет», — заметил Корольчук.

Ранее говорилось , что Киев уже начал подготовку к следующему отопительному сезону и реализует план энергоустойчивости. На это предусмотрено более 10 млрд грн, а с помощью государства столица сможет сделать гораздо больше.

