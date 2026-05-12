В Киеве построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт

Все они оснащены необходимой защитой второго уровня. Это позволяет увеличивать дополнительные объемы надежного электро- и теплоснабжения.
«Мы идем по пути строительства электростанций с производством тепловой энергии, которые вводятся в эксплуатацию уже с комплексом защиты второго уровня. Построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт. В активной фазе — ряд проектов, которые позволят производить еще более 130 МВт мощности», — отметил он.
Пантелеев также напомнил, что для нужд системы водоснабжения города уже построен первый дизельный энергокомплекс мощностью 5 МВт.
В общей сложности план предусматривает получение около 16 МВт резервного энергоснабжения за счет дизель-генераторных установок. Для повышения эффективности их работу дополнят частотными преобразователями.
Ранее Finance.ua писал, что для перевода Киева с отопления от ТЭЦ на когенерационные установки нужно 20−30 лет и колоссальные финансовые вливания. Такое мнение высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Он убежден в необходимости восстановления столичных ТЭЦ, поскольку для постройки альтернативы нет ни времени, ни возможности, ни оборудования.
«Надо ремонтировать. Будет аргумент: снова будут ракетные удары. Будут, но другого варианта нет», — заметил Корольчук.
Ранее говорилось, что Киев уже начал подготовку к следующему отопительному сезону и реализует план энергоустойчивости. На это предусмотрено более 10 млрд грн, а с помощью государства столица сможет сделать гораздо больше.