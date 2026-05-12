0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт

Энергетика
43
В Киеве построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт
В Киеве построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт
Одним из ключевых элементов плана энергоустойчивости Киева, утвержденного ранее, является развитие модели распределенной когенерации — одновременного производства электрической и тепловой энергии.
В настоящее время в Киеве уже построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт.
Об этом рассказал и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.
Все они оснащены необходимой защитой второго уровня. Это позволяет увеличивать дополнительные объемы надежного электро- и теплоснабжения.
«Мы идем по пути строительства электростанций с производством тепловой энергии, которые вводятся в эксплуатацию уже с комплексом защиты второго уровня. Построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт. В активной фазе — ряд проектов, которые позволят производить еще более 130 МВт мощности», — отметил он.
Читайте также
Пантелеев также напомнил, что для нужд системы водоснабжения города уже построен первый дизельный энергокомплекс мощностью 5 МВт.
В общей сложности план предусматривает получение около 16 МВт резервного энергоснабжения за счет дизель-генераторных установок. Для повышения эффективности их работу дополнят частотными преобразователями.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что для перевода Киева с отопления от ТЭЦ на когенерационные установки нужно 20−30 лет и колоссальные финансовые вливания. Такое мнение высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Он убежден в необходимости восстановления столичных ТЭЦ, поскольку для постройки альтернативы нет ни времени, ни возможности, ни оборудования.
«Надо ремонтировать. Будет аргумент: снова будут ракетные удары. Будут, но другого варианта нет», — заметил Корольчук.
Ранее говорилось, что Киев уже начал подготовку к следующему отопительному сезону и реализует план энергоустойчивости. На это предусмотрено более 10 млрд грн, а с помощью государства столица сможет сделать гораздо больше.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаКиев
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems