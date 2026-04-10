Эксперт оценил, когда Киев перейдет на новую систему отопления Сегодня 09:33 — Энергетика

Для перевода Киева с отопления от ТЭЦ на когенерационные установки требуется 20−30 лет и колоссальные финансовые вливания.

Такое мнение в эфире « Новости live «высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Есть отдельная история постройки ТЭЦ для обеспечения теплом большого города — например, Киева. Есть другая история, которая не состоялась. Не построили в советское время и за время Независимости Украины децентрализованную систему отопления. На это нужно примерно 20−30 лет, чтобы полностью нормально сделать, нормально подключить», — отметил эксперт, добавив, что дискуссия о замене отопления от ТЭЦ не имеет перспективы.

Он убежден в необходимости восстановления столичных ТЭЦ, поскольку для постройки альтернативы нет ни времени, ни возможности, ни оборудования.

«Надо ремонтировать. Будет аргумент: снова будут ракетные удары. Будут, но другого варианта нет», — заметил Корольчук.

Он добавил, что децентрализованную генерацию можно использовать при необходимости для питания объектов критической инфраструктуры, и выразил уверенность, что это будет сделано. При этом Корольчук отметил, что теоретически со временем можно перевести все города Украины на отопление от когенерационных установок.

«Это можно сделать в масштабах государства, но это уже вопрос денег и специалистов, оборудования. Это очень долгая история», — подытожил эксперт.

Ранее говорилось , что Киев уже начал подготовку к следующему отопительному сезону и реализует план энергоустойчивости. На это предусмотрено более 10 млрд грн, а с помощью государства столица сможет сделать гораздо больше.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» намерено увеличить мощность киевской ТЭЦ-5 путем установки когенерации.

