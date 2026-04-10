0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт оценил, когда Киев перейдет на новую систему отопления

Энергетика
Эксперт оценил, когда Киев перейдет на новую систему отопления
Эксперт оценил, когда Киев перейдет на новую систему отопления
Для перевода Киева с отопления от ТЭЦ на когенерационные установки требуется 20−30 лет и колоссальные финансовые вливания.
Такое мнение в эфире «Новости live «высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«Есть отдельная история постройки ТЭЦ для обеспечения теплом большого города — например, Киева. Есть другая история, которая не состоялась. Не построили в советское время и за время Независимости Украины децентрализованную систему отопления. На это нужно примерно 20−30 лет, чтобы полностью нормально сделать, нормально подключить», — отметил эксперт, добавив, что дискуссия о замене отопления от ТЭЦ не имеет перспективы.
Читайте также
Он убежден в необходимости восстановления столичных ТЭЦ, поскольку для постройки альтернативы нет ни времени, ни возможности, ни оборудования.
«Надо ремонтировать. Будет аргумент: снова будут ракетные удары. Будут, но другого варианта нет», — заметил Корольчук.
Читайте также
Он добавил, что децентрализованную генерацию можно использовать при необходимости для питания объектов критической инфраструктуры, и выразил уверенность, что это будет сделано. При этом Корольчук отметил, что теоретически со временем можно перевести все города Украины на отопление от когенерационных установок.
«Это можно сделать в масштабах государства, но это уже вопрос денег и специалистов, оборудования. Это очень долгая история», — подытожил эксперт.
Ранее говорилось, что Киев уже начал подготовку к следующему отопительному сезону и реализует план энергоустойчивости. На это предусмотрено более 10 млрд грн, а с помощью государства столица сможет сделать гораздо больше.
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» намерено увеличить мощность киевской ТЭЦ-5 путем установки когенерации.
По материалам:
УНІАН
КиевЭнергетика
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
