Киев планирует установить мини-ТЭЦ суммарной мощностью 130 МВт — Finance.ua
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Киев планирует установить мини-ТЭЦ суммарной мощностью 130 МВт

Энергетика
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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» намерено увеличить мощность киевской ТЭЦ-5 путем установки когенерационных установок суммарной электрической мощностью 70 МВт.
Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro, передают Українські Новини.
«Киевтеплоэнерго» 19 июня договорилось с ООО «Энерготехпром» о разработке за 50,486 млн гривен соответствующей проектной документации.
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В частности, планируется увеличение установленной мощности ТЭЦ-5 путем установки когенерационных установок суммарной электрической мощностью 70 МВт с применением газотурбинной установки с котлом-утилизатором и устройством физической защиты когенерационных установок и вспомогательного оборудования.
Срок выполнения работ — до 1 мая 2025 года.
Также «Киевтеплоэнерго» 20 июня подписало соглашение с компанией KTS Engineering (Словакия) на закупку 15 когенерационных установок для производства электроэнергии и тепла производства австрийской компании INNIO Jenbacher суммарной мощностью 60,5 МВт за 1,125 млрд гривен.
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В частности, «Киевтеплоэнерго» получит 9 когенерационных установок мощностью 4500 кВт каждая и 6 когенерационных установок мощностью 3333 кВт каждая.
Срок поставки — до 31 декабря 2025 года.
KTS Engineering реализует проекты в области распределенной генерации, компания является официальным дистрибьютором INNIO.

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По материалам:
Українські Новини
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