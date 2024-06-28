Киев планирует установить мини-ТЭЦ суммарной мощностью 130 МВт — Finance.ua

Киев планирует установить мини-ТЭЦ суммарной мощностью 130 МВт Сегодня 11:45 — Энергетика

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» намерено увеличить мощность киевской ТЭЦ-5 путем установки когенерационных установок суммарной электрической мощностью 70 МВт.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

«Киевтеплоэнерго» 19 июня договорилось с ООО «Энерготехпром» о разработке за 50,486 млн гривен соответствующей проектной документации.

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В частности, планируется увеличение установленной мощности ТЭЦ-5 путем установки когенерационных установок суммарной электрической мощностью 70 МВт с применением газотурбинной установки с котлом-утилизатором и устройством физической защиты когенерационных установок и вспомогательного оборудования.

Срок выполнения работ — до 1 мая 2025 года.

Также «Киевтеплоэнерго» 20 июня подписало соглашение с компанией KTS Engineering (Словакия) на закупку 15 когенерационных установок для производства электроэнергии и тепла производства австрийской компании INNIO Jenbacher суммарной мощностью 60,5 МВт за 1,125 млрд гривен.

В частности, «Киевтеплоэнерго» получит 9 когенерационных установок мощностью 4500 кВт каждая и 6 когенерационных установок мощностью 3333 кВт каждая.

Срок поставки — до 31 декабря 2025 года.

KTS Engineering реализует проекты в области распределенной генерации, компания является официальным дистрибьютором INNIO.

Українські Новини По материалам:

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