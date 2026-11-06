Германия профинансирует запуск более 1 ГВт нового поколения

Правительство Германии подтвердило выделение €44,7 млн в поддержку новых проектов возобновляемой энергетики в Украине. Денежные средства поступят через банк развития KfW в программу RAMP-UP Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которая должна помочь привлечь частные инвестиции в украинский энергетический сектор.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по внешнеэкономической политике Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE) Герлинд Гекманн, передает «Интерфакс-Украина».

На что направят финансирование

По словам Гекманна, в октябре 2026 года Германия подписала с ЕБРР обязательство о вкладе в размере около €45 млн в гарантийный фонд программы RAMP-UP.

Ожидается, что благодаря этой программе удастся запустить первую волну инвестиций в проекты возобновляемой энергетики общей мощностью более 1 ГВт.

По словам Гекманна, инвестиции в децентрализованную энергетику, в частности возобновляемые источники энергии и биометан, будут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивости украинской энергосистемы.

«Это станет мощным сигналом, подчеркивающим комплексную стратегию международных партнеров Украины», — отметила она, добавив, что параллельно с продолжением экстренной поддержки значительные усилия направляются на привлечение инвестиций в энергетическую систему Украины будущего.

Какие реформы нужны для привлечения инвестиций