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Германия профинансирует запуск более 1 ГВт нового поколения

Энергетика
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Правительство Германии подтвердило выделение €44,7 млн в поддержку новых проектов возобновляемой энергетики в Украине. Денежные средства поступят через банк развития KfW в программу RAMP-UP Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которая должна помочь привлечь частные инвестиции в украинский энергетический сектор.
Об этом сообщила заместитель генерального директора по внешнеэкономической политике Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE) Герлинд Гекманн, передает «Интерфакс-Украина».

На что направят финансирование

По словам Гекманна, в октябре 2026 года Германия подписала с ЕБРР обязательство о вкладе в размере около €45 млн в гарантийный фонд программы RAMP-UP.
Ожидается, что благодаря этой программе удастся запустить первую волну инвестиций в проекты возобновляемой энергетики общей мощностью более 1 ГВт.
По словам Гекманна, инвестиции в децентрализованную энергетику, в частности возобновляемые источники энергии и биометан, будут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивости украинской энергосистемы.
«Это станет мощным сигналом, подчеркивающим комплексную стратегию международных партнеров Украины», — отметила она, добавив, что параллельно с продолжением экстренной поддержки значительные усилия направляются на привлечение инвестиций в энергетическую систему Украины будущего.

Какие реформы нужны для привлечения инвестиций

Для полноценной реализации потенциала таких инструментов необходимо внедрение реформ в рамках евроинтеграции Украины, в частности, обеспечение независимости энергетического регулятора и корпоративного управления государственными энергетическими компаниями в соответствии со стандартами ОЭСР
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЭнергетикаГерманияВозобновляемая энергетика
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