ПАРТНЕРСКАЯ
От энергетической устойчивости к новому рынку активов: Codex Energy развивает проект в Черновцах
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