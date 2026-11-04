Венгрия будет искать альтернативу российской нефти

Венгрия должна отказаться от российского природного газа до осени 2027 года, потому что такой четкий срок установил Европейский Союз.

Об этом министер иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан заявила в интервью изданию Telex

Венгрия ищет альтернативных поставщиков нефти

В то же время, Будапешт ищет другие источники нефти. По словам Орбана, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к тому, чтобы перерабатывать нероссийскую нефть, которая будет поступать с юга через хорватский нефтепровод JANAF.

США временно освободили Венгрию от санкций на покупку нефти у российских компаний Лукойл и Роснефть, однако это исключение действует только до 21 ноября. Поэтому MOL уже изменяет технологии, чтобы покупать нефть у других поставщиков.

Еще один вопрос — возможная покупка MOL части Газпрома у сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единый НПЗ Сербии. Американский Минфин разрешил вести эти переговоры до 11 декабря. Комментировать их Орбан не стала, но указала, что все стороны, по ее мнению, настроены завершить соглашение вовремя.

Венгрия договорилась с США о сотрудничестве в энергетике

Министр также рассказала о своем визите в Вашингтон, где она и госсекретарь США Марко Рубио подписали две декларации о намерениях о сотрудничестве в энергетике. На вопрос, продолжает ли новое правительство во главе с партией Тиса политику предшественников, она ответила, что некоторые национальные интересы не изменяются со сменой власти.

«Есть стратегические интересы, которые не изменяются со сменой правительства, например безопасность страны», — сказала Орбан.