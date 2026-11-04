Киев мог бы перейти к ограничениям электроснабжения продолжительностью не более четырех часов в сутки уже через три дня, а через три-четыре дня вообще обходиться без отключений.
Однако постоянные российские атаки на энергетику не дают стабилизировать ситуацию.
Об этом рассказал в интервью УНИАН директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
По его словам, за последние три месяца, с августа, россияне практически ежедневно атакуют высоковольтные подстанции, которые обеспечивают электроснабжение Киевщины. Из-за обилия повреждений энергетики вынуждены постоянно восстанавливать оборудование, которое снова оказывается под ударами.
«Если бы не было новых атак, я бы сказал, что через три дня Киев перейдет в режим, когда в городе будет максимум 4 часа ограничений в сутки. А еще через три-четыре дня обходились бы вообще без ограничений. Но у нас такой роскоши нет, потому что удары наносятся ежедневно. Раз в неделю происходит средняя волна, а раз в три недели — большая волна.
Одной из главных проблем столицы остается отсутствие собственной генерации электроэнергии. По словам эксперта, после разрушения генерирующих мощностей Киева в январе 2026 года внутреннее производство электроэнергии в городе сократилось до минимального уровня.
По его оценке, сейчас все имеющиеся мощности вместе производят менее 100 МВт. Этого недостаточно даже для полного обеспечения критической инфраструктуры столицы. Харченко объяснил, что в нынешнюю погоду Киев потребляет ориентировочно 1−1,2 ГВт электроэнергии. При -10°C…-12°C потребление может возрасти до 1,8−2 ГВт. В общей сложности на столицу приходится 12−15% всего потребления электроэнергии в Украине.
«Если бы у нас было хотя бы даже 700−800 МВт, было бы намного проще. Потому что тогда атаки по высоковольтным сетям могли бы достаточно сильно смягчаться путем внутреннего поколения», — отметил эксперт.