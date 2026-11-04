Цена бензина в США поднялась выше 4 долларов за галлон

Средняя розничная цена бензина в США превысила отметку в $4 за галлон в день промежуточных выборов в Конгресс.

По данным GasBuddy (сервис сравнения цен на АЗС), по состоянию на 10:00 по нью-йоркскому времени бензин стоил $4,13 за галлон. Дизельное топливо в понедельник в среднем стоило $6,29 за галлон, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Оба показателя являются самыми высокими для любого дня выборов за всю историю наблюдений.

Цены на автомобильное топливо еще никогда не держались на столь высоких уровнях до столь позднего времени года, отмечает агентство Bloomberg. Это обусловлено серьезными нарушениями в глобальных цепях снабжения энергоносителей и кризисом в нефтеперерабатывающей отрасли.