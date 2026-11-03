Как вырос импорт дизельного горючего в Украину в конце октября

Одновременно с большим наполнением рынка зафиксировано удешевление топлива. По состоянию на 29 октября средняя европейская котировка дизеля составила $1 442 за тонну: за пять дней она упала на $65 за тонну, или на 2,95 грн за литр.
В настоящее время цены находятся в диапазоне $1 400−1 500 за тонну.
Ресурсное обеспечение существенно улучшило внедрение «зеленого коридора» на западных пунктах пропуска и относительно стабильную работу дунайского порта Сулина. За период действия «зеленого коридора» с 22 октября по 1 ноября среднесуточный импорт вырос на 32% по сравнению с 1−21 октября до 22,3 тыс. тонн.
Автомобильные поставки увеличились на 33% (более 4 тыс. тонн в сутки), железнодорожные — на 27% (около 12 тыс. тонн в сутки). Суточное поступление горючего на юг выросло почти на 60%, до 5,4 тыс. тонн.