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Как вырос импорт дизельного горючего в Украину в конце октября

Энергетика
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Как вырос импорт дизельного горючего в Украину в конце октября
Как вырос импорт дизельного горючего в Украину в конце октября
В конце октября импорт дизельного горючего в Украину вырос до 23 тыс. тонн в сутки, а по итогам месяца составил 588 тыс. тонн при прогнозе 550 тыс. тонн.
Об этом свидетельствуют данные Enkorr.
Одновременно с большим наполнением рынка зафиксировано удешевление топлива. По состоянию на 29 октября средняя европейская котировка дизеля составила $1 442 за тонну: за пять дней она упала на $65 за тонну, или на 2,95 грн за литр.
В настоящее время цены находятся в диапазоне $1 400−1 500 за тонну.
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Ресурсное обеспечение существенно улучшило внедрение «зеленого коридора» на западных пунктах пропуска и относительно стабильную работу дунайского порта Сулина. За период действия «зеленого коридора» с 22 октября по 1 ноября среднесуточный импорт вырос на 32% по сравнению с 1−21 октября до 22,3 тыс. тонн.
Автомобильные поставки увеличились на 33% (более 4 тыс. тонн в сутки), железнодорожные — на 27% (около 12 тыс. тонн в сутки). Суточное поступление горючего на юг выросло почти на 60%, до 5,4 тыс. тонн.
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Несмотря на улучшение, рынок ждет напряженный период в ноябре-декабре: в прошлом году импорт дизеля в эти месяцы превышал октябрьский на 23−41%.
В настоящее время импорт сдерживают низкий уровень воды в Дунае (на 1 ноября в Чернаводе составил минус 257 см) и высокие логистические тарифы на средиземноморский ресурс.
По материалам:
Finance.ua
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