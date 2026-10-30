ЕС высвободит 42 млн баррелей нефти ради снижения цен на топливо

Министр экономики Франции Ролан Лескюр перед встречей министров энергетики ЕС в Люксембурге заявил, что его страна в ближайшие дни поставит на рынок 10 млн баррелей дизельного топлива, о высвобождении которых объявила в прошлом месяце. Ожидается, что эффект для цен будет заметен на следующей неделе.
Французские резервы будут поставлять по себестоимости. По оценке Лескюра это позволит снизить цены на дизель на 12−18 евроцентов за литр.
«Дизельное топливо есть в центре наших вызовов», — заявил он, а также отметил, что Европа оставляет возможность для дальнейшего высвобождения запасов, если это потребуется.
В прошлом месяце страны «Большой семерки» договорились высвободить до 100 млн баррелей нефти. Эта договоренность стала продолжением скоординированного шага Международного энергетического агентства, которое в марте организовало высвобождение 400 млн баррелей запасов.
По мнению аналитиков, дополнительные поставки должны увеличить предложение на рынке и помочь сдержать цены на топливо. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и объемов спроса.