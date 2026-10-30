Цены на газ в Европе достигли €100 за МВт·ч

Биржевые цены на природный газ в Европе в среду кратковременно достигли 100 евро за МВт·час. На фоне перебоев с морскими перевозками сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока предложение остается ограниченным накануне зимы, а высокие энергетические расходы все больше влияют на потребителей и промышленность.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на газ в три раза выше, чем до войны с Ираном

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на газ растут и приближаются к уровням 2022 года. Пока они примерно втрое превышают показатели, зафиксированные до войны с Ираном.

Война против Ирана с участием США и их союзников привела к удорожанию нефти, транспортного горючего, газа, электроэнергии и продуктов питания. Аналитики и отраслевые прогнозисты ожидают, что высокие цены на газ могут сохраняться, по меньшей мере, еще год. Это возможно даже при завершении войны и мягкой зимы, поскольку Европе придется пополнять запасы газа, истощенные до рекордно низких уровней.

Электроэнергия также дорожает

Высокие оптовые цены на газ постепенно отражаются в счетах за газ и электроэнергию для домохозяйств и предприятий. Это связано, в частности, с тем, что в периоды пикового спроса стоимость электроэнергии часто определяют работающие на природном газе электростанции.

В Германии фьючерсные контракты на электроэнергию с базовой нагрузкой на следующий год подорожали на 1,7% до €159,30 за МВтч. Это самый высокий показатель с июня 2023 года. Во Франции аналогичные контракты достигли почти двухлетнего максимума в €122,50 за МВт·час.

Запасы газа в Европе

Европа уже вошла в отопительный сезон, когда спрос на газ обычно растет. В то же время, газовые хранилища континента заполнены почти на 75%, а в Германии примерно на 60%. Это значительно меньше, чем в прошлом году.

Аналитик по вопросам газа и СПГ компании Rystad Energy Матье Уттинг отметил, что накануне зимы Европа имеет меньший резерв газа, чем нужно, и меньше возможностей быстро компенсировать перебои со снабжением.

По его словам, за неделю, которая завершилась 9 октября, импорт сжиженного природного газа в Европу был на 30% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Мягкая погода пока сдерживает спрос на отопление, однако сама по себе она не устраняет уязвимость европейского энергетического рынка.