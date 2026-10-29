Две войны подняли прибыльность нефтепереработки до рекордных уровней

Война на Ближнем Востоке и полномасштабное вторжение россии в Украину изменили ситуацию на мировом рынке нефтепереработки. Из-за остановки части производственных мощностей компании, продолжающие выпускать топливо, получают значительно более высокую прибыль. В то же время крупнейшие энергетические корпорации направляют дополнительные доходы преимущественно на вознаграждения акционерам, а не на расширение бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтепереработка бьет рекорды

Война на Ближнем Востоке и полномасштабное вторжение россии в Украину привели к временной остановке мировой инфраструктуры по производству горючего. Из-за ограниченного предложения маржа предприятий, продолжающих выпускать дизель, бензин и другие нефтепродукты, достигла рекордных уровней.

Показательным примером стала британская Shell, которая сообщила о значительном росте доходности своего бизнеса по переработке «черного золота». В третьем квартале показатель достиг 42 долларов за баррель против 24 долларов за предыдущие три месяца.

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В то же время скорректированная чистая прибыль корпорации за июль-сентябрь составила 10,8 миллиарда долларов, превысив ожидания аналитиков. Это самый высокий квартальный результат с весны 2022 года, когда мировые энергетические рынки испытывали потрясения после начала войны в Украине.

Как нефтяные гиганты используют эти доходы

Несмотря на благоприятные условия, крупнейшие компании предпочитают направлять дополнительные доходы акционерам, а не вкладывать их в расширение бизнеса. Одним из основных инструментов для этого стал обратный выкуп собственных акций, в частности, об одной из самых масштабных таких программ в своей истории объявила Shell.