Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Нововведения предусматривают внедрение европейских механизмов управления спросом, которые позволят потребителям получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Как будет работать новый механизм

Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже. За изменение графика или объема потребления в соответствии с условиями договора с агрегатором они смогут получать вознаграждение.

Этот механизм будет работать через агрегаторов — участников рынка, объединяющих возможности отдельных потребителей для управления спросом на электроэнергию.

При этом менять электропоставщика не нужно. Для участия в управлении спросом потребитель будет иметь два отдельных договора:

с электропоставщиком — на поставку электрической энергии;

с агрегатором — на участие в управлении спросом и получение соответствующего вознаграждения.

Кто сможет получать вознаграждение

Предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки, а домохозяйство изменять график работы электроприборов. Если такие изменения отвечают условиям договора с агрегатором, потребитель сможет получить за них вознаграждение.

Как это повлияет на энергосистему