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Украинцы смогут зарабатывать на экономии электроэнергии — НКРЭКУ одобрила новые правила

Энергетика
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Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже
Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Нововведения предусматривают внедрение европейских механизмов управления спросом, которые позволят потребителям получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Как будет работать новый механизм

Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже. За изменение графика или объема потребления в соответствии с условиями договора с агрегатором они смогут получать вознаграждение.
Этот механизм будет работать через агрегаторов — участников рынка, объединяющих возможности отдельных потребителей для управления спросом на электроэнергию.
При этом менять электропоставщика не нужно. Для участия в управлении спросом потребитель будет иметь два отдельных договора:
  • с электропоставщиком — на поставку электрической энергии;
  • с агрегатором — на участие в управлении спросом и получение соответствующего вознаграждения.

Кто сможет получать вознаграждение

Предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки, а домохозяйство изменять график работы электроприборов. Если такие изменения отвечают условиям договора с агрегатором, потребитель сможет получить за них вознаграждение.

Как это повлияет на энергосистему

Для энергосистемы это возможность уменьшать нагрузку в пиковые часы, более эффективно использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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