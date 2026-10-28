Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Нововведения предусматривают внедрение европейских механизмов управления спросом, которые позволят потребителям получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии.
Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже. За изменение графика или объема потребления в соответствии с условиями договора с агрегатором они смогут получать вознаграждение.
Этот механизм будет работать через агрегаторов — участников рынка, объединяющих возможности отдельных потребителей для управления спросом на электроэнергию.
При этом менять электропоставщика не нужно. Для участия в управлении спросом потребитель будет иметь два отдельных договора:
с электропоставщиком — на поставку электрической энергии;
с агрегатором — на участие в управлении спросом и получение соответствующего вознаграждения.
Кто сможет получать вознаграждение
Предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки, а домохозяйство изменять график работы электроприборов. Если такие изменения отвечают условиям договора с агрегатором, потребитель сможет получить за них вознаграждение.
Как это повлияет на энергосистему
Для энергосистемы это возможность уменьшать нагрузку в пиковые часы, более эффективно использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.