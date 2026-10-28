Норвегия выделит Украине 500 млн крон на энергетическую поддержку

Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон (около €48 млн) на поддержку энергетического сектора накануне зимы. Средства направят на восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы украинской энергосистемы.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на правительство Норвегии.
На что направят энергетическую помощь
Помощь окажут в рамках правительственной программы Нансена. Денежные средства предназначены для закупки оборудования, необходимого для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.
«Украина в скором времени вступит в новую военную зиму. Чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение и избежать серьезных гуманитарных последствий, чрезвычайно важно, чтобы Украина получила средства на закупку оборудования для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, разрушенной российскими бомбардировками», — отметил министр энергетики Норвегии Терье Асланд.
Асланд во время своего визита в Киев объявил, что Норвегия предоставит 500 миллионов крон в виде энергетической помощи в ноябре и декабре.
Помощь будет выплачиваться через Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд способствует тому, чтобы средства можно было быстро направить на конкретные ремонтные работы, новое оборудование и инвестиции там, где наибольшая потребность. Определение приоритетов относительно того, что сейчас самое неотложное, остается за Украиной.
Сколько Норвегия уже выделила Украине
Как отметили в правительстве, с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Норвегия выделила Украине более 16 млрд крон на закупку газа, восстановление энергетической инфраструктуры и инвестиции в новые решения.
В 2026 году поддержка Норвегии в рамках программы Нансена составит 85 миллиардов крон. Из них средства, выделенные на энергетику, являются частью гражданской и гуманитарной помощи в размере 15 млрд крон. 70 миллиардов крон направляются на военные нужды.