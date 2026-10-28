Норвегия выделит Украине 500 млн крон на энергетическую поддержку

Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон (около €48 млн) на поддержку энергетического сектора накануне зимы. Средства направят на восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы украинской энергосистемы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на правительство Норвегии.

На что направят энергетическую помощь

Помощь окажут в рамках правительственной программы Нансена. Денежные средства предназначены для закупки оборудования, необходимого для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

«Украина в скором времени вступит в новую военную зиму. Чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение и избежать серьезных гуманитарных последствий, чрезвычайно важно, чтобы Украина получила средства на закупку оборудования для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, разрушенной российскими бомбардировками», — отметил министр энергетики Норвегии Терье Асланд.

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Асланд во время своего визита в Киев объявил, что Норвегия предоставит 500 миллионов крон в виде энергетической помощи в ноябре и декабре.

Помощь будет выплачиваться через Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд способствует тому, чтобы средства можно было быстро направить на конкретные ремонтные работы, новое оборудование и инвестиции там, где наибольшая потребность. Определение приоритетов относительно того, что сейчас самое неотложное, остается за Украиной.

Сколько Норвегия уже выделила Украине

Как отметили в правительстве, с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Норвегия выделила Украине более 16 млрд крон на закупку газа, восстановление энергетической инфраструктуры и инвестиции в новые решения.