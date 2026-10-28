Генератор или зарядная станция: сколько стоит автономность во время блекаута

Подготовить квартиру к длительным отключениям света в 2026 году можно примерно за 45−60 тыс. грн, а частный дом — за 90−125 тыс. грн. Однако расходы на приобретение оборудования — лишь часть стоимости автономности. Важно также учитывать топливо, обслуживание и срок службы аккумуляторов. Исследование Emporium показывает, какие решения обходятся дешевле в долгосрочной перспективе.

В исследовании сравнили основные сценарии резервного питания и рассчитали стоимость условной «корзины блекаута». В 2026 году его сумма составляет более 70 тыс. грн.

Сколько стоит оборудование для 8 часов автономности

Специалисты рассмотрели несколько сценариев, при которых резервное питание должно обеспечивать потребности домохозяйства в течение восьми часов. Для расчетов использовали медианные цены на оборудование, представленное на рынке на момент исследования.

Сделайте свою жизнь проще, оформляйте кредитную карту для ежедневных нужд. Удобный каталог на Finance.ua. 💳

Обеспечение связью и освещением

Базовый сценарий подразумевает работу интернета, LED-освещение общей мощностью 20 Вт и возможность зарядить один-два смартфона. Через восемь часов такое оборудование потребляет примерно 0,4 кВтч.

Для этого можно приобрести мини-ИБП для роутера и ONU с напряжением 12 В и 9 В, повербанк емкостью 20 000−30 000 мАч и LED-лампы с USB-подключением. Общая стоимость такого комплекта составит около 6−7 тыс. грн.

Другой вариант — портативная зарядная станция с LiFePO4-аккумулятором емкостью 500−600 Вт·ч и номинальной мощностью от 300 Вт. Ее цена составляет ориентировочно 10−12 тыс. грн.

Автономное рабочее место

Если во время отключения нужно работать за ноутбуком или компьютером с монитором мощностью около 100 Вт, потребление электроэнергии за восемь часов вырастет до 1,2 кВтч.

Один из вариантов — система с инвертором мощностью 1,2 кВт с чистой синусоидой и LiFePO4-аккумулятора на 12,8 В емкостью 120 А·час. Такой комплект обойдется примерно в 24−27 тыс. грн. В то же время его самостоятельная сборка требует соответствующих знаний.

Проще воспользоваться готовой зарядной станцией номинальной мощностью 1,5−2 кВт с LiFePO4-аккумулятором емкостью 1,5 кВт·ч. В зависимости от бренда и функциональности она обойдется примерно в 30−40 тыс. грн.

Резервное питание квартиры

Если к рабочему месту и освещению добавить холодильник и телевизор, потребление за восемь часов составит примерно 2,32 кВт·ч.

Для такого сценария подойдет портативная зарядная станция емкостью 3 кВтч с номинальной мощностью от 3 кВт. Ее стоимость составляет ориентировочно 45−60 тыс. грн.

Читайте также Генератор или зарядная станция: что лучше выбрать для дома во время отключений света

Альтернативой может быть система из инвертора и LiFePO4 аккумулятора достаточной емкости. Ее стоимость — около 40 тыс. грн, но к этой сумме нужно добавить затраты на подключение к сети квартиры и установку рубильника.

Расчет охватывает основные потребности. Использование мощных бытовых приборов, например электрочайника или микроволновки, в этом сценарии не предусмотрено.

Резервное питание частного дома

В частном доме к базовому потреблению прилагается электроэнергия для газового котла с насосом мощностью 120 Вт, септика и прочая автоматика мощностью 155 Вт. В результате потребление за восемь часов растет до 4,52 кВтч.

Один из вариантов резервного питания — бензиновый генератор. Бюджетные модели неизвестных брендов мощностью 2−3 кВт стоят примерно 9−12 тыс. грн, а устройства от известных производителей — 20−25 тыс. грн.

В то же время, генераторы нельзя использовать в квартирах, закрытых помещениях или других местах, где выхлопные газы могут накапливаться. Это создает риск отравления угарным газом.

Альтернативой для частного дома является система из гибридного однофазного инвертора мощностью 5,5−6 кВт на 48 В, аккумуляторного блока LiFePO4 на 51,2 В емкостью 120−130 Ач и блока автоматического ввода резерва (АВР).

Стоимость такого комплекта составляет около 90−125 тыс. грн. По оценке исследования это один из вариантов, сочетающий удобство использования, безопасность и предполагаемые расходы на обслуживание.

«Корзина блекаута»: сколько стоит подготовиться к отключениям

Специалисты также сформировали условную «корзину блекаута», в которую включили не только оборудование для резервного питания, но и устройства, аксессуары и расходные материалы, помогающие пережить отключение электроэнергии.

В 2026 году общая стоимость такого набора составляет 70 377 грн. В него входят товары для резервного питания, освещения, связи и базовых бытовых нужд.

В то же время, эта сумма является индикатором стоимости оборудования на рынке, а не рекомендацией приобрести все товары из списка. Генератор, зарядная станция и инверторная система частично выполняют одинаковые функции, поэтому покупать все одновременно не обязательно. В зависимости от потребностей домохозяйства состав набора может изменяться.

Как получить самую дешевую автономность во время блекаута

Цена приобретения оборудования — не единственный показатель, с которым стоит учитывать. Для оценки затрат в долгосрочной перспективе специалисты Emporium рассчитали стоимость одного часа автономного питания с учетом срока эксплуатации, начальной цены, обслуживания и операционных расходов.

По результатам моделирования, бензиновый генератор имеет самую низкую расчетную стоимость первого часа использования — около 400 грн. Однако в долгосрочной перспективе он оказался самым дорогим вариантом: 50,5 грн. за час автономности.

Для сравнения, время работы зарядной станции или системы с инвертора и LiFePO4-аккумулятора в этой модели стоит примерно 3,4 грн — почти в 15 раз меньше.

Почему LiFePO4 выгоднее AGM

Для зарядных станций и систем с LiFePO4-аккумуляторами в расчетах использовали десятилетний период эксплуатации. При такой модели стоимость часа автономности составляет около 3,4 грн.

Читайте также 5 зарядных станций, которые могут запитать холодильник

Для системы с инвертора и AGM-аккумуляторами этот показатель выше — 4,46 грн в час. Причина заключается в особенностях самих батарей: AGM имеют меньшую допустимую глубину разряда, более короткий циклический ресурс и требуют замены примерно каждые 1,5−2 года.

В системах с LiFePO4 аккумуляторами батарея может прослужить дольше. При определенных условиях после длительного использования может потребоваться замена только инвертора, в то время как аккумуляторный блок еще остается пригодным для работы.

Почему генератор обходится дороже

Высокая стоимость часа автономности от генератора связана с регулярными затратами на горючее, расходные материалы и техническое обслуживание. Кроме того, после примерно 2000 моточасов работы может потребоваться капитальный ремонт двигателя или приобретение нового генератора.

Однако у генераторов и свои преимущества. Они могут обеспечивать более высокую мощность, а во время длительного блекаута, когда зарядить аккумуляторы нет возможности, становятся одним из практических источников электроэнергии.