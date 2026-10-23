Вода, еда и павербанки: сколько стоит подготовка к блэкауту

Трех суток без электричества могут означать перебои с водоснабжением, неработающий лифт, необходимость заряжать телефон от павербанка и постепенное нагревание холодильника. Блэкаутная корзина на трое суток обойдется в среднем 4 тыс. грн для одного человека и до 12 тыс. грн для семьи.

Об этом свидетельствуют подсчеты издания «Шелтер».

Расчет включает минимальный запас на трое суток: воду, еду, лекарства, источники освещения и возможность заряжать телефон.

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Сколько воды нужно на трое суток

Киевские власти рекомендуют рассчитывать на одного взрослого человека 3 литра питьевой воды на сутки — с учетом жидкости в пище и еще 10−12 литров для гигиены и приготовления пищи.

На три дня это соответственно 9 л питьевой и 30−36 л технической воды. В общей сложности 39−45 литров на одного взрослого и примерно столько же для ребенка школьного возраста. Для двух взрослых и ребенка это уже по меньшей мере 117−135 литров плюс запас для ребенка.

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Шестилитровая бутылка бюджетной негазированной воды в АТБ сейчас стоит около 68 грн. То есть, 12 литров питьевой воды для одного человека будет примерно 136 грн.

Другой вопрос — где хранить технический запас. В крупных магазинах 10-литровые канистры для воды стоят примерно 170−260 грн, в интернете 10-литровую канистру для воды можно купить за 100 грн, 20-литровые от около 440−580 грн, в интернете от 350 до 600 грн. Поэтому человек, у которого доме вообще нет емкостей, может потратить только на них еще 100−1000 грн.

Для семьи, которой необходимо держать запас значительно больше, около 1,5−2 тыс. грн.

Чем питаться, если электроплита не работает

Лучше иметь консервы, сушеное или вяленое мясо, хлебцы, сухари, сухофрукты, орехи, шоколад, энергетические батончики и другие продукты длительного хранения.

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К примеру, банка фасоли стоит примерно 58−72 грн, рыбные консервы — примерно от 60−100 грн и выше, упаковка хлебцев около 30−35 грн, 200 граммов изюма или фиников около 57−60 грн, кураги около 153 грн. Если добавить орехи, печенье, шоколад, паштет, фрукты, соки или другие привычные продукты, которые не нужно держать холодными, запас в три дня для одного человека обойдется примерно в 1−1,3 тыс. грн.

Для двух взрослых и ребенка можно закладывать около 3−3,9 тыс. грн в зависимости от рациона.

Свет и связь

Павербанк на 20 000 мА·ч в октябре 2026 года стоит примерно 900−1600 грн в зависимости от модели. Аккумулятор может быть значительно дешевле. Аккумуляторные LED-лампы сейчас продают примерно от 200−460 грн.

Одному человеку для базового сценария достаточно одного хорошего павербанка и одного-двух независимых источников света. Семье лучше иметь по меньшей мере два павербанка: если один разрядится или выйдет из строя, вся семья не останется без связи.

Блэкаутная корзина

Если человек начинает буквально с нуля — нет павербанка, фонаря, запаса продуктов и емкостей для воды — приблизительная смета будет выглядеть так.

Для одного человека:

питьевая вода — около 140 грн;

питание на трое суток — 1000−1300 грн;

повербанк — 900−1600 грн;

освещение — 200−500 грн;

емкости для технической воды — 700−1000 грн;

гигиенические средства, необходимые лекарства, батарейки, кабели и другие мелочи — примерно 500−800 грн.

В итоге примерно 3,5−5,3 тыс. грн.

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Для семьи из двух взрослых и ребенка:

питьевая вода — примерно 420 грн;

питание — 3000−3900 грн;

два павербанка — 1800−3200 грн;

освещение — 400−900 грн;

емкости для воды — примерно 1400−1800 грн;

гигиена, аптечка, детские нужды — 1000−1500 грн;

другие мелочи — примерно 400−700 грн.