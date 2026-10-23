Вода, еда и павербанки: сколько стоит подготовка к блэкауту

Трех суток без электричества могут означать перебои с водоснабжением, неработающий лифт, необходимость заряжать телефон от павербанка и постепенное нагревание холодильника. Блэкаутная корзина на трое суток обойдется в среднем 4 тыс. грн для одного человека и до 12 тыс. грн для семьи.
Об этом свидетельствуют подсчеты издания «Шелтер».
Расчет включает минимальный запас на трое суток: воду, еду, лекарства, источники освещения и возможность заряжать телефон.
Есть неожиданные расходы? Деньги всегда под рукой благодаря удобному каталогу, на котором можно выбрать кредит для себя.
Сколько воды нужно на трое суток
Киевские власти рекомендуют рассчитывать на одного взрослого человека 3 литра питьевой воды на сутки — с учетом жидкости в пище и еще 10−12 литров для гигиены и приготовления пищи.
На три дня это соответственно 9 л питьевой и 30−36 л технической воды. В общей сложности 39−45 литров на одного взрослого и примерно столько же для ребенка школьного возраста. Для двух взрослых и ребенка это уже по меньшей мере 117−135 литров плюс запас для ребенка.
Шестилитровая бутылка бюджетной негазированной воды в АТБ сейчас стоит около 68 грн. То есть, 12 литров питьевой воды для одного человека будет примерно 136 грн.
Другой вопрос — где хранить технический запас. В крупных магазинах 10-литровые канистры для воды стоят примерно 170−260 грн, в интернете 10-литровую канистру для воды можно купить за 100 грн, 20-литровые от около 440−580 грн, в интернете от 350 до 600 грн. Поэтому человек, у которого доме вообще нет емкостей, может потратить только на них еще 100−1000 грн.
Для семьи, которой необходимо держать запас значительно больше, около 1,5−2 тыс. грн.
Чем питаться, если электроплита не работает
Лучше иметь консервы, сушеное или вяленое мясо, хлебцы, сухари, сухофрукты, орехи, шоколад, энергетические батончики и другие продукты длительного хранения.
К примеру, банка фасоли стоит примерно 58−72 грн, рыбные консервы — примерно от 60−100 грн и выше, упаковка хлебцев около 30−35 грн, 200 граммов изюма или фиников около 57−60 грн, кураги около 153 грн. Если добавить орехи, печенье, шоколад, паштет, фрукты, соки или другие привычные продукты, которые не нужно держать холодными, запас в три дня для одного человека обойдется примерно в 1−1,3 тыс. грн.
Для двух взрослых и ребенка можно закладывать около 3−3,9 тыс. грн в зависимости от рациона.
Свет и связь
Павербанк на 20 000 мА·ч в октябре 2026 года стоит примерно 900−1600 грн в зависимости от модели. Аккумулятор может быть значительно дешевле. Аккумуляторные LED-лампы сейчас продают примерно от 200−460 грн.
Одному человеку для базового сценария достаточно одного хорошего павербанка и одного-двух независимых источников света. Семье лучше иметь по меньшей мере два павербанка: если один разрядится или выйдет из строя, вся семья не останется без связи.
Блэкаутная корзина
Если человек начинает буквально с нуля — нет павербанка, фонаря, запаса продуктов и емкостей для воды — приблизительная смета будет выглядеть так.
Для одного человека:
- питьевая вода — около 140 грн;
- питание на трое суток — 1000−1300 грн;
- повербанк — 900−1600 грн;
- освещение — 200−500 грн;
- емкости для технической воды — 700−1000 грн;
- гигиенические средства, необходимые лекарства, батарейки, кабели и другие мелочи — примерно 500−800 грн.
В итоге примерно 3,5−5,3 тыс. грн.
Для семьи из двух взрослых и ребенка:
- питьевая вода — примерно 420 грн;
- питание — 3000−3900 грн;
- два павербанка — 1800−3200 грн;
- освещение — 400−900 грн;
- емкости для воды — примерно 1400−1800 грн;
- гигиена, аптечка, детские нужды — 1000−1500 грн;
- другие мелочи — примерно 400−700 грн.
Итого ориентировочно 8,4−12,4 тыс. грн.