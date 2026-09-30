Как подготовить дом к блэкауту и холодам. Полный гайд от эксперта по безопасности
Подготовка к возможным отключениям света может легко превратиться в скупку всего с полок магазинов. Но часть такого снаряжения может оказаться не просто ненужной, но и небезопасной.
Эксперт по выживанию Игорь Молодан в видео для Finance.ua рассказал, что стоит иметь дома на случай длительного блэкаута, сколько воды и еды запасти и почему некоторые популярные способы обогрева лучше не использовать.
Газовая горелка
По словам Молодана, газовые горелки предназначены для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Использовать их для нагревания жилья он не советует из-за риска перегрева, возгорания или утечки газа.
«Они не предназначены для обогрева. Они предназначены именно для приготовления пищи», — подчеркнул эксперт.
Поэтому при подготовке к зиме следует сначала определить реальные потребности, а уже потом покупать технику и снаряжение.
Повербанк
Молодан советует сначала ответить на простой вопрос: для чего дома нужна электроэнергия во время отключения. Для базовых нужд, в частности освещения и связи, эксперт советует иметь павербанки. Также можно использовать фонари с солнечными панелями или динамо-механизмом. Такое устройство, по словам Молодана, может одновременно работать как фонарик, радио и средство для зарядки телефона.
А вот с генераторами и мощными системами накопления энергии все сложнее. Их нужно подбирать в соответствии с потребностями, а генератору дополнительно требуется топливо, масла и регулярное обслуживание.
Эксперт советует перед покупкой посчитать, какая мощность реально нужна:
- только для освещения и подзарядки гаджетов — одни потребности;
- для холодильника или другой техники — уже другие;
- если нужно питать много приборов, понадобится более мощная система.
«Выбирать из своих нужд нужно», — отмечает Молодан.
В то же время он предостерегает: генератор может быть дорогим не только при покупке. Следует учитывать будущие расходы на горючее, обслуживание и ремонт.
Минимальный запас пищи и воды
Для продуктов эксперт называет две важные цифры — 72 часа и 14 дней.
Минимальный запас, который, по его словам, должен быть дома — на 72 часа. Это еда, не требующая холодильника и термической обработки, в том числе орехи, шоколад и другие калорийные продукты длительного хранения.
Отдельно следует позаботиться о воде. Молодан советует ориентироваться на 2 литра питьевой воды на человека в сутки. То есть на 72 часа это не менее 6 литров на каждого человека.
Вторая цифра — 14 дней. Именно такой запас воды, еды и необходимого лекарства эксперт называет желательным. Также он советует регулярно проверять павербанки и поддерживать их заряженными.
Больше советов от эксперта — в видео:
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