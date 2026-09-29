Могут ли ВПЛ не платить за отопление, если выехали из-за войны

Выезд из города и оформление справки ВПЛ не означают автоматической отмены коммунальных начислений. Вместе с тем, в определенных случаях закон позволяет не платить за услуги за период фактического отсутствия, а для отдельных территорий действуют ограничения на взыскание долгов.

Со ссылкой на Юридический советник ВПЛ рассказываем, когда ВПЛ могут требовать перерасчет за коммунальные услуги, могут взыскать долг за отопление через суд и что делать, если предприятие сообщает о задолженности.

Освобождает ли статус ВПЛ от оплаты коммуналки

Сам факт перемещения и наличие справки ВПЛ не отменяют обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

В то же время, для отдельных услуг при определенных условиях можно требовать перерасчет или не платить за период фактического непроживания более 30 дней. Для этого нужно сообщить о предоставлении услуги и документально подтвердить отсутствие.

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Для централизованного отопления действуют отдельные правила. Обычно само отсутствие жильцов не прекращает начисления, поскольку тепловая энергия поставляется в дом.

Поэтому следует проверить:

предоставлялась ли фактически услуга;

есть ли основания для пересчета;

правильно ли определена сумма начислений.

Когда долг за коммуналку не могут взимать

По общему правилу военное положение не запрещает коммунальному предприятию обращаться в суд для взыскания задолженности.

В то же время, для отдельных потребителей действует исключение. Постановление Кабмина № 206 запрещает взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, созданной после 24 февраля 2022 года на территориях, где ведутся или велись боевые действия.

Это, в частности, касается потребителей и/или членов их семей, которые выехали и предоставили исполнителю услуг справку ВПЛ или другие документы, подтверждающие отсутствие жилья.

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Поэтому важно проверить статус территории в соответствующий период, период возникновения долга и подтверждение, что необходимые документы были переданы предоставлению услуг.

Если соответствующий запрет не применяется, предприятие может обратиться за выдачей судебного приказа или подать иск.

Могут ли взыскать долг за весь период с 2022 по 2026 год

Не обязательно. Общая исковая давность составляет три года.

В то же время в период со 2 апреля 2020 года по 4 сентября 2025 года действовали специальные правила по истечении исковой давности. Поэтому для задолженности за 2022−2026 годы срок нужно рассчитывать отдельно, а не просто отсчитывать три года с даты обращения предприятия в суд, говорят юристы.

Важно, что суд не применяет исковую давность автоматически — об этом должна заявить сторона по делу до принятия решения. Кроме того, действия, свидетельствующие о признании долга, в частности его частичная уплата, могут влиять на исковую давность.

Что делать, если сообщили о долге

Если поставщик жилищно-коммунальных услуг сообщает о задолженности, следует:

Попросить предоставить письменный расчет задолженности с указанием сумм и периодов начисления. Проверить, есть ли у предприятия документы, которые были поданы в подтверждение непроживания. Желательно иметь их копии и подтверждение принятия или направления. Если есть основания считать начисления неверными, обратиться к предприятию с письменным заявлением о перерасчете и приложить подтверждающие документы.

Если предприятие уже обратилось в суд, действия зависят от того, как именно оно это сделало.

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Если выдан судебный приказ, в течение 15 дней со дня вручения его копии и прилагаемых документов можно подать в суд заявление об отмене судебного приказа.

Если предприятие обратилось с иском, следует подать отзыв, предоставить документы, подтверждающие непроживание, проверить правильность и периоды начислений и, при наличии оснований, заявить о применении исковой давности.

Также специалисты советуют обращать внимание суда на предусмотренные законодательством ограничения по взысканию задолженности, если они распространяются на конкретную ситуацию.

Для поврежденного или разрушенного в результате войны жилья законодательство предусматривает отдельные правила по начислению и взысканию задолженности.