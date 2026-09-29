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Украинцы в Германии должны декларировать имущество в Украине для получения выплат

Мир
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Германия
Германия
Украинцам, получающим выплаты от Jobcenter в Германии, при оформлении пособия нужно сообщать не только о доходах, но и об имуществе. Причем речь идет не только об активах в Германии — в декларации нужно указывать имущество, которое у человека есть в Украине и других странах.
В частности это касается банковских сбережений, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и других активов, которые можно оценить в деньгах.
Об этом пишет Bundesagentur für Arbeit.

Кто может получать выплаты Jobcenter

Grundsicherungsgeld — базовое финансовое пособие — могут получать люди, трудоспособные и нуждающиеся в финансовой поддержке.
Для этого нужно соответствовать нескольким основным условиям:
  • быть в возрасте от 15 лет и не достичь пенсионного возраста;
  • проживать в Германии и иметь основное место жизни;
  • иметь возможность работать не менее трех часов в день;
  • иметь недостаточный доход для обеспечения минимальных потребностей.
Потребность в пособии означает, что дохода человека или его Bedarfsgemeinschaft — сообщества лиц, учитываемых при расчете выплат, недостаточно для обеспечения прожиточного минимума.
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В то же время получать Grundsicherungsgeld могут и нетрудоспособные люди, если они проживают в таком сообществе вместе с трудоспособным лицом, имеющим право на выплаты.
Подать заявление можно в соответствующий Jobcenter.

Какое имущество нужно декларировать

По правилам Bundesagentur für Arbeit при определении права на пособие учитываются собственные доходы и имущество заявителя, а также активы его Bedarfsgemeinschaft.
К имуществу относятся, в частности:
  • наличные;
  • сбережения и банковские вклады;
  • ценные бумаги и ETF;
  • автомобили и другие ценные вещи, в частности, ювелирные изделия;
  • накопительное страхование жизни;
  • дома, земельные участки и квартиры.
То есть украинцы, которые обращаются за помощью в Германии, должны сообщать о соответствующих активах независимо от того, находятся ли они в Германии, Украине или другой стране.
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В то же время, учитывается именно имущество, которое можно использовать для обеспечения жизни. Для него предусмотрены необлагаемые лимиты, размер которых зависит от возраста:
  • до 30 лет — €5000;
  • от 31 года — €10 000;
  • от 41 года — €12 500;
  • от 51 года — €20 000.
Помимо имущества заявители должны декларировать все доходы. К ним относятся, в частности, зарплата от наемной или самостоятельной работы, пособие по безработице, выплаты по болезни, доходы от аренды, алименты, детские выплаты, пенсии, проценты и другие доходы.
При этом Jobcenter учитывает предусмотренные законом льготы и расходы при расчете дохода.
С 1 июля 2026 года форму Anlage VM также нужно подавать при продлении выплат.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Украинцы в ГерманииГерманияМиграция
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