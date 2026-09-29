Украинцы в Германии должны декларировать имущество в Украине для получения выплат

Украинцам, получающим выплаты от Jobcenter в Германии, при оформлении пособия нужно сообщать не только о доходах, но и об имуществе. Причем речь идет не только об активах в Германии — в декларации нужно указывать имущество, которое у человека есть в Украине и других странах.

В частности это касается банковских сбережений, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и других активов, которые можно оценить в деньгах.

Кто может получать выплаты Jobcenter

Grundsicherungsgeld — базовое финансовое пособие — могут получать люди, трудоспособные и нуждающиеся в финансовой поддержке.

Сделайте свою жизнь проще, оформляйте кредитную карту для ежедневных нужд. Удобный каталог на Finance.ua. 💳

Для этого нужно соответствовать нескольким основным условиям:

быть в возрасте от 15 лет и не достичь пенсионного возраста;

проживать в Германии и иметь основное место жизни;

иметь возможность работать не менее трех часов в день;

иметь недостаточный доход для обеспечения минимальных потребностей.

Потребность в пособии означает, что дохода человека или его Bedarfsgemeinschaft — сообщества лиц, учитываемых при расчете выплат, недостаточно для обеспечения прожиточного минимума.

В то же время получать Grundsicherungsgeld могут и нетрудоспособные люди, если они проживают в таком сообществе вместе с трудоспособным лицом, имеющим право на выплаты.

Подать заявление можно в соответствующий Jobcenter.

Интересует помощь для украинцев за границей 2026 года? Мы собрали актуальные программы, действующие в Европе. Переходите по ссылке и узнайте больше. 👛

Какое имущество нужно декларировать

По правилам Bundesagentur für Arbeit при определении права на пособие учитываются собственные доходы и имущество заявителя, а также активы его Bedarfsgemeinschaft.

К имуществу относятся, в частности:

наличные;

сбережения и банковские вклады;

ценные бумаги и ETF;

автомобили и другие ценные вещи, в частности, ювелирные изделия;

накопительное страхование жизни;

дома, земельные участки и квартиры.

То есть украинцы, которые обращаются за помощью в Германии, должны сообщать о соответствующих активах независимо от того, находятся ли они в Германии, Украине или другой стране.

Читайте также В Германии вырастут минимальная зарплата и лимит Minijob

В то же время, учитывается именно имущество, которое можно использовать для обеспечения жизни. Для него предусмотрены необлагаемые лимиты, размер которых зависит от возраста:

до 30 лет — €5000;

от 31 года — €10 000;

от 41 года — €12 500;

от 51 года — €20 000.

Помимо имущества заявители должны декларировать все доходы. К ним относятся, в частности, зарплата от наемной или самостоятельной работы, пособие по безработице, выплаты по болезни, доходы от аренды, алименты, детские выплаты, пенсии, проценты и другие доходы.

При этом Jobcenter учитывает предусмотренные законом льготы и расходы при расчете дохода.