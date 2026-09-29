Украинцы в Германии должны декларировать имущество в Украине для получения выплат

Украинцам, получающим выплаты от Jobcenter в Германии, при оформлении пособия нужно сообщать не только о доходах, но и об имуществе. Причем речь идет не только об активах в Германии — в декларации нужно указывать имущество, которое у человека есть в Украине и других странах.
В частности это касается банковских сбережений, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и других активов, которые можно оценить в деньгах.
Кто может получать выплаты Jobcenter
Grundsicherungsgeld — базовое финансовое пособие — могут получать люди, трудоспособные и нуждающиеся в финансовой поддержке.
Для этого нужно соответствовать нескольким основным условиям:
- быть в возрасте от 15 лет и не достичь пенсионного возраста;
- проживать в Германии и иметь основное место жизни;
- иметь возможность работать не менее трех часов в день;
- иметь недостаточный доход для обеспечения минимальных потребностей.
Потребность в пособии означает, что дохода человека или его Bedarfsgemeinschaft — сообщества лиц, учитываемых при расчете выплат, недостаточно для обеспечения прожиточного минимума.
В то же время получать Grundsicherungsgeld могут и нетрудоспособные люди, если они проживают в таком сообществе вместе с трудоспособным лицом, имеющим право на выплаты.
Подать заявление можно в соответствующий Jobcenter.
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Какое имущество нужно декларировать
По правилам Bundesagentur für Arbeit при определении права на пособие учитываются собственные доходы и имущество заявителя, а также активы его Bedarfsgemeinschaft.
К имуществу относятся, в частности:
- наличные;
- сбережения и банковские вклады;
- ценные бумаги и ETF;
- автомобили и другие ценные вещи, в частности, ювелирные изделия;
- накопительное страхование жизни;
- дома, земельные участки и квартиры.
То есть украинцы, которые обращаются за помощью в Германии, должны сообщать о соответствующих активах независимо от того, находятся ли они в Германии, Украине или другой стране.
В то же время, учитывается именно имущество, которое можно использовать для обеспечения жизни. Для него предусмотрены необлагаемые лимиты, размер которых зависит от возраста:
- до 30 лет — €5000;
- от 31 года — €10 000;
- от 41 года — €12 500;
- от 51 года — €20 000.
Помимо имущества заявители должны декларировать все доходы. К ним относятся, в частности, зарплата от наемной или самостоятельной работы, пособие по безработице, выплаты по болезни, доходы от аренды, алименты, детские выплаты, пенсии, проценты и другие доходы.
При этом Jobcenter учитывает предусмотренные законом льготы и расходы при расчете дохода.
С 1 июля 2026 года форму Anlage VM также нужно подавать при продлении выплат.