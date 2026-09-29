Мировой долг превысил 365 трлн долларов

Мировой долг первой половины года вырос на 10 трлн долларов и превысил 365 трлн долларов, свидетельствует исследование Института международных финансов (IIF). По оценке экспертов, все более высокие расходы на обслуживание накопленных долгов представляют серьезный риск для правительств в мире.

Об этом сообщает CNBC

Организация предупредила, что правительства оказались в замкнутом круге: большие бюджетные дефициты сочетаются с ростом расходов на обслуживание долга, тогда как политической воли для решения этой проблемы не хватает.

Давление на крупнейшие экономики

Доходность средне- и долгосрочных государственных облигаций ряда крупнейших экономик мира достигла наивысших уровней более десяти лет. Речь идет, в частности, о США, Японии, Франции и Великобритании. Рост доходности отображает озабоченность инвесторов повышением процентных ставок, длительным давлением энергетических затрат, слабым экономическим ростом и значительными государственными расходами.

IIF отметил, что у этих четырех стран — постоянный высокий дефицит и все более высокие процентные расходы. Это проблемы, которые раньше в основном связывали с государствами, в которых развивающийся рынок и долговые трудности.

Процентные расходы

По подсчетам IIF, развитые экономики в прошлом году уплатили более 3,3 трлн долларов процентов по государственным облигациям, которыми торгуют на международных рынках. Это больше, чем общие мировые расходы на искусственный интеллект — 2,6 трлн долларов, оборону — 3,1 трлн долларов или чистую энергетику — 2,3 трлн долларов.

В IIF заявили, что долг стал политическим вопросом и создает цикл между выборами, краткосрочными решениями и долгосрочной уязвимостью. Организация также указала, что с ростом базовых ставок процентные расходы будут увеличиваться, тогда как структурные проблемы, связанные с расходами на здравоохранение и государственные пенсии, в значительной степени остаются нерешенными.