Греция заплатит 10 тысяч евро семьям, которые переедут в приграничные районы

Греция предлагает 10 тысяч евро (512 тысяч гривен) семьям, которые переедут в приграничные районы страны.

Об этом пишет RTE.

Как будет работать программа

Соответствующую платформу для подачи заявок на переезд будет запущен в октябре в рамках инициативы по стимулированию демографического развития и поддержки приграничных районов.

Инициатива также направлена ​​на граждан Греции, проживающих за границей и желающих вернуться домой.

Например, те, кто поселится на острове Кастеллоризо в Эгейском море, у побережья Турции, будут получать ежегодное пособие в размере пять тысяч евро (256 тысяч гривен) и еще тысячу евро (51 тысяча гривен) за каждого ребенка.

На острове планируют открыть детский сад и школу.