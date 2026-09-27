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Греция заплатит 10 тысяч евро семьям, которые переедут в приграничные районы

Мир
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Флаг Греции на фоне города
Флаг Греции на фоне города
Греция предлагает 10 тысяч евро (512 тысяч гривен) семьям, которые переедут в приграничные районы страны.
Об этом пишет RTE.

Как будет работать программа

Соответствующую платформу для подачи заявок на переезд будет запущен в октябре в рамках инициативы по стимулированию демографического развития и поддержки приграничных районов.
Инициатива также направлена ​​на граждан Греции, проживающих за границей и желающих вернуться домой.
Например, те, кто поселится на острове Кастеллоризо в Эгейском море, у побережья Турции, будут получать ежегодное пособие в размере пять тысяч евро (256 тысяч гривен) и еще тысячу евро (51 тысяча гривен) за каждого ребенка.
На острове планируют открыть детский сад и школу.
Finance.ua уже писал, что иностранцы, легально проживающие в Португалии, могут получить государственную финансовую поддержку за переезд во внутренние районы страны. При определенных условиях сумма выплаты может превысить 5 тысяч евро.
По материалам:
The Village Україна
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