Греция заплатит 10 тысяч евро семьям, которые переедут в приграничные районы

Например, те, кто поселится на острове Кастеллоризо в Эгейском море, у побережья Турции, будут получать ежегодное пособие в размере пять тысяч евро (256 тысяч гривен) и еще тысячу евро (51 тысяча гривен) за каждого ребенка.
На острове планируют открыть детский сад и школу.
Finance.ua уже писал, что иностранцы, легально проживающие в Португалии, могут получить государственную финансовую поддержку за переезд во внутренние районы страны. При определенных условиях сумма выплаты может превысить 5 тысяч евро.