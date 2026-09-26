Большинство американских избирателей считают, что политика Трампа навредила экономике

55% зарегистрированных американских избирателей считают, что политика президента США Дональда Трампа навредила экономике страны, в то время как его работу одобряют 41%.
Об этом свидетельствует новый опрос NBC News.
Доля избирателей, негативно оценивающих влияние политики Трампа на экономику, выросла с 48% в марте до 55% в сентябре.
В то же время, 26% респондентов считают, что его политика помогла экономике, а 18% не увидели существенных изменений.
Работу Трампа в должности президента не одобряют 56% опрошенных. Доля тех, кто полностью одобряет его деятельность, составляет 25%.
Демократы опережают республиканцев перед выборами в Конгресс
В общенациональном опросе относительно выборов в Конгресс кандидатов от Демократической партии поддержали 50% респондентов, а республиканцев — 45%.
В то же время преимущество демократов меньше, чем на аналогичном этапе перед промежуточными выборами 2018 года, когда оно составляло 12 процентных пунктов.
50% избирателей заявили, что больше опасаются чрезмерной поддержки Трампа республиканцами в случае сохранения ими контроля над Конгрессом.
42% больше озабочены возможностью того, что демократы будут препятствовать президенту, если получат большинство.
Опрос также показал, что более 6 из 10 избирателей считают войну с Ираном неоправданной.