Большинство американских избирателей считают, что политика Трампа навредила экономике

55% зарегистрированных американских избирателей считают, что политика президента США Дональда Трампа навредила экономике страны, в то время как его работу одобряют 41%.

Об этом свидетельствует новый опрос NBC News.

Доля избирателей, негативно оценивающих влияние политики Трампа на экономику, выросла с 48% в марте до 55% в сентябре.

В то же время, 26% респондентов считают, что его политика помогла экономике, а 18% не увидели существенных изменений.

Работу Трампа в должности президента не одобряют 56% опрошенных. Доля тех, кто полностью одобряет его деятельность, составляет 25%.

Демократы опережают республиканцев перед выборами в Конгресс

В общенациональном опросе относительно выборов в Конгресс кандидатов от Демократической партии поддержали 50% респондентов, а республиканцев — 45%.

В то же время преимущество демократов меньше, чем на аналогичном этапе перед промежуточными выборами 2018 года, когда оно составляло 12 процентных пунктов.

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50% избирателей заявили, что больше опасаются чрезмерной поддержки Трампа республиканцами в случае сохранения ими контроля над Конгрессом.

42% больше озабочены возможностью того, что демократы будут препятствовать президенту, если получат большинство.