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США и Китай продлили торговое перемирие до 2027 года

Мир
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США и Китай готовят более широкое торговое соглашение
США и Китай готовят более широкое торговое соглашение
США и Китай продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года. Таким образом Вашингтон и Пекин еще на два месяца отложили возможное обострение тарифного противостояния.
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

США и Китай готовят более широкое торговое соглашение

Предварительные договоренности должны были действовать до 10 ноября. Их продолжение дает Вашингтону и Пекину дополнительное время для переговоров по более широкому торговому соглашению.
По словам Бессента, стороны обсуждают возможность достижения более комплексной договоренности вместо ряда отдельных решений. В то же время, между странами остаются нерешенные вопросы. Вашингтон в частности заявляет, что Китай отстает от согласованных темпов закупок американской сельскохозяйственной продукции на $17 млрд.
Есть определенные результаты, которые с китайской стороны не были идеальными. Мы поощряем их подтянуть эти показатели", — заявил Бессент.

Споры из-за редкоземельных металлов

Отдельным предметом споров остаются поставки редкоземельных металлов. Американские чиновники заявляют о задержках со стороны Китая, в то время как Пекин рассматривает зависимость США от китайских поставок критических материалов как один из рычагов в торговых переговорах.
Директор Центра американских исследований Фуданского университета и бывший советник МИД Китая В Синьбо заявил, что США не смогут быстро избавиться от зависимости от китайских редкоземельных материалов.
«Мы можем с этим жить, поскольку уверены, что через два месяца США не смогут стать независимыми от китайских поставок редкоземельных металлов. Они будут возвращаться и будут просить об экспорте китайских редкоземельных магнитов в США», — сказал он.

На какой срок планировали продлить перемирие

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, Вашингтон сначала рассматривал продление перемирия на три-шесть месяцев, тогда как Пекин стремился к более длительному периоду стабильности.
По материалам:
Mind
СШАКитай
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