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Куда стоит поехать в 2027 году: туристические направления, которые становятся популярными

Мир
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Самые популярные направления для путешествий в 2027 году
Самые популярные направления для путешествий в 2027 году, Фото: magnific
Исследователи проанализировали данные бронирований и туристические тренды и спрогнозировали, какие направления станут популярны в 2027 году. На выбор путешественников, в частности, могут повлиять большие спортивные события и солнечное затмение.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные британского консорциума Advantage Travel Partnership.

Какие страны могут стать популярными в 2027 году

Албания может стать одним из самых популярных туристических направлений в 2027 году, благодаря живописным пляжам и соотношению цены и качества.
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Среди других стран, которые могут привлечь больше путешественников, называют Гонконг, Египет и Вьетнам.
Также, по мнению коммерческого директора Advantage Джона Салливана, в следующем году следует обратить внимание на Китай, Индонезию и Южную Америку.
На туристический спрос в 2027 году могут повлиять крупные спортивные события.
Прогнозируется, что больше путешественников отправятся в Ирландию на Ryder Cup, в Бразилию на женский чемпионат мира по футболу и в Австралию на мужской чемпионат мира по регби.
Отдельный интерес ожидают к солнечному затмению в Северной Африке и Испании, которое может привлечь туристов, заинтересованных в астрономии.

Куда чаще всего путешествовали в 2026 году

Данные о бронировании британских туристов летом 2026 года показали, какие направления пользовались наибольшим спросом и могут оставаться популярными в дальнейшем.
Для коротких поездок чаще всего выбирали Испанию, Тенерифе, Майорку и Коста-Бланку. Также популярны Лансароте, Коста-дель-Соль и Анталия в Турции.
Среди дальних направлений больше всего бронирований пришлось на Нью-Йорк, Орландо, Ямайку и Таиланд.
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На выбор туристов влияла и ситуация на Ближнем Востоке. Часть путешественников, планировавших поездки в этот регион, выбрали США, страны Карибского бассейна и Дальний Восток.
Интерес к США также рос на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу.
Еще одним заметным трендом явился рост популярности туров, во время которых путешественники посещают несколько городов или регионов вместо отдыха в одном месте.
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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