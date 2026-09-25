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В Уругвае строят смарт-город за $1 млрд

Мир
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Первую фазу развития сообщества назвали +Colonia
Первую фазу развития сообщества назвали +Colonia
Американская компания Praxis приступила к практической реализации проекта города стоимостью $1 млрд, который планируют развивать с использованием искусственного интеллекта. Первые жители должны переехать в новый район в Уругвае уже в середине 2027 года.
Об этом сообщает Dev.ua.

Где построят новый город

Новый смарт-город разместится в Колонии-дель-Сакраменто в Уругвае.
Первую фазу развития сообщества назвали +Colonia. Она предусматривает создание современного прибрежного городского района. По данным Praxis, инвестиционная программа охватит строительство жилых домов, развитие инфраструктуры, гостиничный бизнес, создание пространств для культурной и коммерческой деятельности.
Новый смарт-город разместится в Колонии-дель-Сакраменто в Уругвае
Новый смарт-город разместится в Колонии-дель-Сакраменто в Уругвае
Кроме того, реализация проекта должна быть обеспечена работой местных строителей, специалистов в сфере гостеприимства, поставщиков и представителей креативного бизнеса Уругвая.
Первая группа жителей должна заселиться в середине 2027 года.
По материалам:
dev.ua
ИИСтроительство
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