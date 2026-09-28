В каких странах ЕС легче всего получить вид на жительство

Постоянное проживание не означает получения гражданства, но для многих людей именно этот статус становится главной целью после переезда в ЕС, поскольку он дает возможность остаться в стране надолго.
В то же время, сроки получения постоянного жительства отличаются в зависимости от страны и обстоятельств.
Сколько лет нужно прожить в стране
По оценке MoveMap EU, в большинстве стран ЕС для получения постоянного м требуется около 5 лет легального проживания. Самый короткий ориентировочный срок — 4 года в Финляндии, самый длинный среди стран ЕС — 8 лет в Дании.
Ниже — все 27 стран ЕС с показателями от кратчайшего до продолжительного ориентировочного срока на получение права на постоянное проживание. Для сравнения также приведено примерное время до получения гражданства.
|Страна
|Годы для получения вида на постоянное жительство
|Годы для получения гражданства
|Финляндия
|4
|5
|Австрия
|5
|10
|Бельгия
|5
|5
|Болгария
|5
|10
|Хорватия
|5
|8
|Кипр
|5
|7
|Чехия
|5
|10
|Эстония
|5
|8
|Франция
|5
|5
|Германия
|5
|5
|Греция
|5
|7
|Венгрия
|5
|8
|Ирландия
|5
|5
|Италия
|5
|10
|Латвия
|5
|10
|Литва
|5
|10
|Люксембург
|5
|5
|Мальта
|5
|5
|Нидерланды
|5
|5
|Польша
|5
|8
|Португалия
|5
|5
|Румыния
|5
|8
|Словакия
|5
|8
|Словения
|5
|10
|Испания
|5
|10
|Швеция
|5
|5
|Дания
|8
|9
Важно: указанные сроки являются ориентировочными оценками MoveMap EU, а не официальной статистикой. Реальный срок зависит, в частности, от основания проживания, непрерывности легального пребывания и других требований.
Что дает постоянное жительство
Постоянный статус позволяет жить в стране без необходимости ежегодно привязывать разрешение к конкретной работе. В частности, он может давать возможность:
- жить в стране на постоянной основе;
- менять работодателя или прекратить работу без автоматической потери статуса;
- пользоваться большинством государственных услуг на условиях, подобных гражданам;
- в дальнейшем претендовать на гражданство;
- при определенных условиях получить статус долгосрочного резидента ЕС, который может упростить переезд в другую страну блока.
В то же время, постоянное жительство в одной стране ЕС не означает автоматического права жить и работать во всех других странах Евросоюза. Национальный статус действует в выдавшей его стране.
Статус долгосрочного резидента ЕС может облегчить переезд в другое государство-член, но для этого все равно нужно подавать документы и выполнять требования конкретной страны. Полная свобода проживания в любой стране ЕС предоставляется гражданам государств-членов.
Почему самих лет недостаточно
Количество лет проживания — только один из критериев для получения постоянного статуса. Значения могут иметь основание для пребывания в стране, перерывы в проживании, уровень дохода, интеграционные требования и знание языка.
Поэтому даже два человека, прожившие одинаковое количество лет в одной стране, могут иметь разные сроки получения постоянного жительства в зависимости от их ситуации.
MoveMap EU отмечает, что данные цифры следует воспринимать как ориентир, а перед оформлением документов необходимо проверять актуальные требования в официальных источниках соответствующей страны.