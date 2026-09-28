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В каких странах ЕС легче всего получить вид на жительство

Мир
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Получение вида на постоянное проживание в ЕС
Получение вида на постоянное проживание в ЕС
Постоянное проживание не означает получения гражданства, но для многих людей именно этот статус становится главной целью после переезда в ЕС, поскольку он дает возможность остаться в стране надолго.
В то же время, сроки получения постоянного жительства отличаются в зависимости от страны и обстоятельств.

Сколько лет нужно прожить в стране

По оценке MoveMap EU, в большинстве стран ЕС для получения постоянного м требуется около 5 лет легального проживания. Самый короткий ориентировочный срок — 4 года в Финляндии, самый длинный среди стран ЕС — 8 лет в Дании.
Ниже — все 27 стран ЕС с показателями от кратчайшего до продолжительного ориентировочного срока на получение права на постоянное проживание. Для сравнения также приведено примерное время до получения гражданства.
СтранаГоды для получения вида на постоянное жительствоГоды для получения гражданства
Финляндия45
Австрия510
Бельгия55
Болгария510
Хорватия58
Кипр57
Чехия510
Эстония58
Франция55
Германия55
Греция57
Венгрия58
Ирландия55
Италия510
Латвия510
Литва510
Люксембург55
Мальта55
Нидерланды55
Польша58
Португалия55
Румыния58
Словакия58
Словения510
Испания510
Швеция55
Дания89
Важно: указанные сроки являются ориентировочными оценками MoveMap EU, а не официальной статистикой. Реальный срок зависит, в частности, от основания проживания, непрерывности легального пребывания и других требований.
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Что дает постоянное жительство

Постоянный статус позволяет жить в стране без необходимости ежегодно привязывать разрешение к конкретной работе. В частности, он может давать возможность:
  • жить в стране на постоянной основе;
  • менять работодателя или прекратить работу без автоматической потери статуса;
  • пользоваться большинством государственных услуг на условиях, подобных гражданам;
  • в дальнейшем претендовать на гражданство;
  • при определенных условиях получить статус долгосрочного резидента ЕС, который может упростить переезд в другую страну блока.
В то же время, постоянное жительство в одной стране ЕС не означает автоматического права жить и работать во всех других странах Евросоюза. Национальный статус действует в выдавшей его стране.
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Статус долгосрочного резидента ЕС может облегчить переезд в другое государство-член, но для этого все равно нужно подавать документы и выполнять требования конкретной страны. Полная свобода проживания в любой стране ЕС предоставляется гражданам государств-членов.

Почему самих лет недостаточно

Количество лет проживания — только один из критериев для получения постоянного статуса. Значения могут иметь основание для пребывания в стране, перерывы в проживании, уровень дохода, интеграционные требования и знание языка.
Поэтому даже два человека, прожившие одинаковое количество лет в одной стране, могут иметь разные сроки получения постоянного жительства в зависимости от их ситуации.
MoveMap EU отмечает, что данные цифры следует воспринимать как ориентир, а перед оформлением документов необходимо проверять актуальные требования в официальных источниках соответствующей страны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСМиграция
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