Как перейти с временной защиты на ВНЖ — варианты для украинцев в ЕС
Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия.
Об этом пишет Visit Ukraine.
Эксперты советуют не откладывать подготовку, ведь заблаговременный выбор страны и оформление документов дают больше шансов на стабильный правовой статус.
Почему стоит готовиться заранее
Временная защита была введена как быстрое решение в кризисных условиях и не рассчитана на долгосрочное проживание. Несмотря на продление действия до марта 2027 года, этот статус имеет ряд ограничений.
Среди ключевых факторов:
- неопределенность относительно дальнейших условий и возможных изменений правил;
- период пребывания не всегда учитывается для постоянного проживания или гражданства;
- ограничения, которые могут оказывать влияние на трудоустройство, мобильность и долгосрочные планы.
В то же время ВНЖ открывает более широкие возможности:
- более стабильный правовой статус;
- доступ к рынку труда и открытию бизнеса;
- упрощенный доступ к банковским услугам;
- более понятные правила воссоединения семьи.
Отдельный риск — рост нагрузки на миграционные системы. Чем ближе к завершению действия временной защиты, тем больше заявок будут подавать одновременно, что может повлиять на сроки рассмотрения и требования.
Как выбрать страну для перехода
Перед подачей на ВНЖ важно оценить свою ситуацию, ведь условия в странах ЕС отличаются.
Источник дохода
В большинстве стран ключевое условие — наличие дохода. Это может быть:
- официальная работа;
- фриланс или контрактная занятость;
- собственный бизнес;
- пассивный доход.
Если человек уже работает в стране пребывания, логично рассматривать его для подачи. В противном случае следует обратить внимание на более гибкие программы.
Читайте также
Продолжительность пребывания
Некоторые страны учитывают время пребывания под временной защитой как преимущество. При проживании в течение 1−2 лет возможны упрощенные процедуры или меньшие требования.
Планы на будущее
Выбор зависит от стратегии:
- для долгосрочного проживания — страны с четким путем к ВНЖ и гражданству;
- для гибкости — варианты с более мобильными приложениями.
Воссоединение семьи
Правила существенно отличаются в зависимости от страны:
- сроки рассмотрения заявлений;
- требования к доходу;
- необходимость подтверждения жилья.
Этот фактор может быть определяющим при выборе.
Польша и Чехия: самые простые варианты в 2026 году
Польша
Польша предлагает один из самых простых механизмов перехода. Подать заявку можно онлайн через систему CUKR на портале gov.pl.
Основные условия:
- наличие статуса PESEL UKR в течение 365 дней;
- паспорт и фото;
- уплата сбора 340 злотых.
Процедура не предполагает очередей или собеседований, что упрощает процесс. ВНЖ выдается на 3 года и позволяет работать, открывать бизнес и планировать дальнейшую легализацию.
Чехия
В Чехии действует обновленный механизм Lex Ukraine, позволяющий перейти на другой статус после двух лет пребывания.
Требования:
- подтвержденный доход от 440 тысяч чешских крон в год;
- наличие жилья;
- отсутствие судимостей.
Преимущество — продолжительность разрешения: ВНЖ выдается сразу на 5 лет, что является одним из самых длинных в доступных вариантах.
Другие страны, которые стоит рассмотреть
Для IT и удаленной работы
Испания и Нидерланды предлагают программы для digital nomads и высококвалифицированных специалистов. У них выше требования, но обеспечивают стабильный статус и перспективы карьерного развития.
Для семей
Германия и Бельгия ориентированы на долгосрочное проживание и предлагают развитую систему социальной поддержки. Легализация возможна через трудоустройство или специальные программы.
Для более простого старта
Румыния, Греция, Италия и Франция могут быть доступны с точки зрения требований. В то же время, в этих странах процессы часто менее структурированы и зависят от конкретной ситуации заявителя.
Поделиться новостью
Также по теме
Иран разрешил пересекать Ормузский пролив — условия
Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения — данные Евростата
Первый в мире круизный лайнер на водородном топливе — подробности
Словения вводит топливные карты и расследует заговоры на энергорынке из-за войны в Иране
Чехия изменит правила для иностранцев