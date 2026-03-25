Как перейти с временной защиты на ВНЖ — варианты для украинцев в ЕС

Загранпаспорт Украины

Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия.

Об этом пишет Visit Ukraine

Эксперты советуют не откладывать подготовку, ведь заблаговременный выбор страны и оформление документов дают больше шансов на стабильный правовой статус.

Почему стоит готовиться заранее

Временная защита была введена как быстрое решение в кризисных условиях и не рассчитана на долгосрочное проживание. Несмотря на продление действия до марта 2027 года, этот статус имеет ряд ограничений.

Среди ключевых факторов:

неопределенность относительно дальнейших условий и возможных изменений правил;

период пребывания не всегда учитывается для постоянного проживания или гражданства;

ограничения, которые могут оказывать влияние на трудоустройство, мобильность и долгосрочные планы.

В то же время ВНЖ открывает более широкие возможности:

более стабильный правовой статус;

доступ к рынку труда и открытию бизнеса;

упрощенный доступ к банковским услугам;

более понятные правила воссоединения семьи.

Отдельный риск — рост нагрузки на миграционные системы. Чем ближе к завершению действия временной защиты, тем больше заявок будут подавать одновременно, что может повлиять на сроки рассмотрения и требования.

Как выбрать страну для перехода

Перед подачей на ВНЖ важно оценить свою ситуацию, ведь условия в странах ЕС отличаются.

Источник дохода

В большинстве стран ключевое условие — наличие дохода. Это может быть:

официальная работа;

фриланс или контрактная занятость;

собственный бизнес;

пассивный доход.

Если человек уже работает в стране пребывания, логично рассматривать его для подачи. В противном случае следует обратить внимание на более гибкие программы.

Продолжительность пребывания

Некоторые страны учитывают время пребывания под временной защитой как преимущество. При проживании в течение 1−2 лет возможны упрощенные процедуры или меньшие требования.

Планы на будущее

Выбор зависит от стратегии:

для долгосрочного проживания — страны с четким путем к ВНЖ и гражданству;

для гибкости — варианты с более мобильными приложениями.

Воссоединение семьи

Правила существенно отличаются в зависимости от страны:

сроки рассмотрения заявлений;

требования к доходу;

необходимость подтверждения жилья.

Этот фактор может быть определяющим при выборе.

Польша и Чехия: самые простые варианты в 2026 году

Польша

Польша предлагает один из самых простых механизмов перехода. Подать заявку можно онлайн через систему CUKR на портале gov.pl.

Основные условия:

наличие статуса PESEL UKR в течение 365 дней;

паспорт и фото;

уплата сбора 340 злотых.

Процедура не предполагает очередей или собеседований, что упрощает процесс. ВНЖ выдается на 3 года и позволяет работать, открывать бизнес и планировать дальнейшую легализацию.

Чехия

В Чехии действует обновленный механизм Lex Ukraine, позволяющий перейти на другой статус после двух лет пребывания.

Требования:

подтвержденный доход от 440 тысяч чешских крон в год;

наличие жилья;

отсутствие судимостей.

Преимущество — продолжительность разрешения: ВНЖ выдается сразу на 5 лет, что является одним из самых длинных в доступных вариантах.

Другие страны, которые стоит рассмотреть

Для IT и удаленной работы

Испания и Нидерланды предлагают программы для digital nomads и высококвалифицированных специалистов. У них выше требования, но обеспечивают стабильный статус и перспективы карьерного развития.

Для семей

Германия и Бельгия ориентированы на долгосрочное проживание и предлагают развитую систему социальной поддержки. Легализация возможна через трудоустройство или специальные программы.

Для более простого старта

Румыния, Греция, Италия и Франция могут быть доступны с точки зрения требований. В то же время, в этих странах процессы часто менее структурированы и зависят от конкретной ситуации заявителя.

