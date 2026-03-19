Обязанности украинцев, которые получат карту CUKR в Польше: что нельзя делать Сегодня 17:00 — Личные финансы

На что следует обратить внимание украинцам после получения карты CUKR, рассказываем со ссылкой на inpoland.net.pl

В такой ситуации автоматически прекращается действие временной защиты. Таким образом, украинцы потеряют право на получение помощи, на которую имели право по статусу UKR.

На что будут иметь право

После получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды пособий на тех же началах, что и другие иностранцы.

Также украинцы после получения карты побыта CUKR будут обязаны в течение 15 рабочих дней известить воеводу, выдавшего карту, о любом изменении местожительства.

Выезд за пределы Польши

Если после получения карты граждане Украины выедут из Польши на период более 6 месяцев, они потеряют разрешение на временное проживание.

Также если карта не будет изъята заявителем в течение 60 дней с момента получения уведомления от воеводского управления о возможности ее получения, то заявителю не будет предоставлено разрешение на временное проживание, а карта CUKR будет аннулирована.

Получить последующее разрешение на временное проживание можно будет по общим правилам.

Напомним, что период пребывания граждан Украины на территории Республики Польша под временной защитой (период пребывания со статусом UKR) не учитывается до 5-летнего периода, указанного в статье 211 пункта 1 Закона об иностранцах. В то же время пребывание на основании карты CUKR включается до этого 5-летнего срока.

Читайте также Как в Польше хотят поднять пенсионный возраст для мужчин и женщин

А чтобы получить статус долгосрочного резидента ЕС в Польше, нужно:

легально и непрерывно прожить в стране не менее 5 лет;

иметь стабильный доход;

иметь медицинское страхование;

подтвердить знание польского языка.

Также Finance.ua писал , что украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых

Справка Finance.ua:

Сейчас экономика Польши опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов.

За 35 лет ВВП Польши на душу населения вырос до 55 340 долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя по ЕС.

Но у Польши все еще есть свои трудности. Из-за низкого уровня рождаемости и старения общества меньше работников смогут удерживать пенсионеров. Средняя заработная плата ниже средней по ЕС. Хотя малые и средние предприятия преуспевают, мало кто из них стал мировыми брендами.

