ру
Как в Польше хотят поднять пенсионный возраст для мужчин и женщин

19
Дискуссия по поводу повышения и уравнивания пенсионного возраста в Польше снова набирает обороты.
В последнем отчете Форума гражданского развития и Варшавского института предпринимательства отмечено, что пенсионная реформа должна стать одним из основных принципов плана финансового восстановления государства, пишет inpoland.net.pl.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что пенсионный возраст в Польше нужно повысить до 67 лет и уравнять мужчин и женщин. В то же время ZUS успокаивает: решения правительства пока нет.

Как сейчас

В Польше женщины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Причины

Авторы отчета отмечают, что эта модель не только дорогая для бюджета, но и ведет к снижению пенсионных выплат для женщин.
Согласно расчетам, стандартизация пенсионного возраста может сэкономить около 50 миллиардов злотых и стать ключевым элементом стабилизации государственных финансов.
Представлены два варианта реформы — мягкий и жесткий. Первый обеспечит экономию в размере 241,7 миллиарда злотых, а второй — более 345 миллиардов злотых. Смена пенсионного возраста является одним из важнейших элементов предлагаемого пакета. План также включает другие мероприятия, в том числе назначение 800 Плюс по критерию дохода, отмену 13-й и 14-й пенсий и широкую приватизацию государственных компаний.
Эксперты предлагают вводить изменения постепенно.
В ZUS подчеркнули, что пока нет правительственного решения по изменению пенсионного возраста. Глава ZUS Збигнев Дердзюк подчеркнул, что любые потенциальные реформы требуют политических решений и законодательных изменений. Пока что пенсионный возраст остается неизменным — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Раньше писали, сколько денег нужно украинцам для въезда в Польшу. Для граждан Украины минимальная сумма при въезде составляет 200 злотых. Окончательное решение о пропуске принимает пограничная служба.
Напомним, 19 февраля, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу 5 марта 2026 года.
Президент также подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать Украину в войне против россии. В то же время он заявил о завершении этапа «безусловных привилегий» и переходе к системным решениям.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПольша
