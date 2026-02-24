День финансов: цена восстановления Украины, компенсация автогражданки ветеранам, обзор рассрочек Сегодня 17:45

24 февраля — дата, которая навсегда изменила историю Украины. Сегодня исполняется четыре года, когда российская федерация развязала полномасштабную войну против Украины. При всех попытках врага уничтожить нас, украинцы ежедневно адаптируются к страшной реальности и принимают новые вызовы, а экономика Украины не останавливается.

Цена восстановления Украины

В обновленном отчете Всемирного банка говорится , что Украине необходимо 587,7 млрд долларов США для восстановления после четырех лет полномасштабной войны. Это почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны в 2025 году.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд.

Кредит на 90 миллиардов евро

Президент Европейского парламента Роберт Мецол подписал европейский кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Финансирование планируется использовать для обеспечения непрерывного предоставления основных государственных услуг, поддержки оборонного сектора Украины, усиления общей безопасности и свободы, достижения длительного мира и закрепления будущего Украины в Европе.

Кроме того, Европейский Союз продлил еще на год, до 24 февраля 2027 года, действие санкций, введенных против России.

Поддержка Великобритании

Великобритания объявила об одном из крупнейших санкционных пакетов против россии с начала полномасштабного вторжения. Под ограничения попали около 300 новых физических и юридических лиц, компаний и судов. Санкции направлены на сокращение доходов рф от экспорта энергоносителей, в том числе нефти.

Также правительство Великобритании объявило о новом пакете поддержки Украины, который предусматривает финансирование энергетического сектора, гуманитарную помощь, медицинское наставничество и подготовку украинских военных.

Потери бизнеса

Результаты опроса ЕБА свидетельствуют , что 47% компаний не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время, 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году. На начало 2026 года 19% компаний сообщают о потерях до $1 млн, 25% - $1−10 млн, а 20% - свыше $10 млн, что больше, чем в прошлом году (16%). В то же время у 11% компаний потерь не было, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.

К слову, Верховная Рада приняла законопроект № 14023, который делает подписание актов предоставленных услуг добровольным и упрощает документооборот для бизнеса. Согласно законопроекту, подтверждением предоставленной услуги будет счет-фактура (инвойс), подписанный исполнителем, и его оплата.

Как украинцы выбирают банки

На конференции FinYear директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов рассказал, что поведение потребителей в банковской сфере меняется на глазах. В условиях постоянной неопределенности клиенты стремятся к контролю над финансами, ощущению безопасности и четкому, предсказуемому результату каждой банковской операции.

«Сейчас финансовые услуги — это инструмент управления нестабильностью, нагрузкой и тревогой. Это не об оптимальном решении заработка или сбережении денег, а об отсутствии катастрофы» , — , — отметил эксперт.

Со своей стороны, Национальный банк опубликовал отчет о работе с обращениями граждан в 2025 году. Чаще всего граждане обращаются к урегулированию просроченной задолженности и блокированию счетов.

Обзор рассрочек в 2026 году

Рассрочка — это способ оплаты, при котором общая стоимость товара распределяется на несколько равных или определенных частей. Покупатель уплачивает их постепенно, в установленные сроки, обычно ежемесячно в течение определенного периода. Некоторые банки вообще предлагают своим клиентам бесплатные рассрочки (за которые ничего или почти ничего не нужно переплачивать).

Finance.ua изучил предложения разных банков и подобрал несколько бесплатных (или почти бесплатных) рассрочек:

Компенсация автогражданки ветеранам

Ветераны и лица с инвалидностью в результате войны могут подать заявление на компенсацию полиса ОСАГО, даже если договор уже неактивный. Речь идет о полисах, заключенных с 1 января 2025 года. Компенсация будет действовать в течение трех месяцев для льготных договоров, срок действия которых уже истек.

Пошлины на импорт в США

Президент США Дональд Трамп ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных в выходные 15%. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрены исключения.

