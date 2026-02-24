Инвестиции в курорт «Захар Беркут»: что изменят Сегодня 18:34 — Фондовый рынок

Инвестиции в курорт «Захар Беркут»: что изменят

Горнолыжный курорт Захар Беркут 2 марта 2026 года завершит работу в нынешнем формате.

Об этом сообщила пресс-служба GORO Development, которая начинает модернизацию объекта в пределах первой очереди будущего курорта GORO Mountain Resort.

Читайте также Карпаты в межсезонье: самые интересные локации и цены на отдых

О чем идет речь

Речь идет о полной замене действующего подъемника на первую в Украине гондольную канатную дорогу. Решение о завершении сезона, по данным компании, было принято так, чтобы максимально продлить доступ к курорту для посетителей.

Что изменится

Новая гондольная канатная дорога будет длиной 2,8 км и пропускной способностью до 2800 человек в час. Время подъема на вершину сократится до примерно девяти минут. Инфраструктура будет работать во всесезонном режиме: зимой — для лыжников и сноубордистов, летом — для хайкинга, смотровых маршрутов и велосипедистов.

Читайте также Сколько стоит путешествие в Карпаты на Рождество и Новый год

Сроки

Инвестиции в новый гондольный подъемник составляют около 20 млн евро. Общий бюджет инфраструктуры первой очереди превышает 100 млн евро, уточнили в компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.