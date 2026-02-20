Польща змінює правила для українців — Навроцький підписав закон Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Президент Польщі Кароль Навроцький

У четвер, 19 лютого, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює умови підтримки біженців з України. Тепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям. Документ набирає чинності 5 березня 2026 року.

Про це повідомляють RMF24 та PAP

«Підписання цього документа показує, що послідовність у діях має сенс. Мій тиск у цьому питанні, включаючи попереднє вето, змусив уряд вдосконалити цей проєкт і внести зміни, яких очікували багато поляків і які були запропоновані мною. Це доводить, що твердість приносить результати», — заявив Кароль Навроцький.

Президент також наголосив, що Польща продовжує підтримувати Україну у війні проти росії. Водночас він заявив про завершення етапу «безумовних привілеїв» і перехід до системних рішень.

За словами Навроцького, закон спрямований на впорядкування механізмів підтримки та захист державних фінансів.

Нові правила легалізації перебування українців

Закон про допомогу громадянам України, що діє з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спрощувала правила перебування, працевлаштування, доступу до соціальних виплат та освіти для осіб, які виїхали з України через війну.

Новий документ ліквідує окремий режим і передбачає застосування єдиної системи тимчасового захисту для всіх іноземців. Водночас основні інструменти підтримки будуть перенесені до закону про надання іноземцям захисту.

Відповідно до нових положень, легальність перебування осіб, які виїхали з України через війну, а також громадян України, документи яких продовжували у зв’язку з конфліктом, зберігається. Вони зможуть подати заяву на отримання легального статусу перебування до 4 березня 2027 року.

Однією з ключових змін є запровадження обов’язку подати заяву на отримання номера PESEL UKR протягом 30 днів із моменту в’їзду до Польщі. У разі неподання заяви в цей строк тимчасовий захист припинятиметься, що трактуватиметься як відмова від цієї форми підтримки.

Передбачено заміну паперового посвідчення, яке видавав керівник Управління у справах іноземців, на електронну картку DIIA. Підтвердження особи та законності перебування також буде можливим через застосунок mObywatel.

Соціальні виплати та медична допомога

Соціальні виплати, які надає керівник Управління у справах іноземців, скорочуються.

Медична допомога в межах спеціальних механізмів надаватиметься неповнолітнім, працюючим особам, жертвам катувань і сексуального насильства, а також іншим вразливим групам, які проживають у центрах колективного розміщення. Непрацюючі особи отримуватимуть медичні послуги на загальних умовах, передбачених для інших іноземців у Польщі.

Допомога у сфері проживання та харчування надаватиметься виключно представникам особливо вразливих груп, якщо їх переведення до стандартних механізмів підтримки потребуватиме непропорційно високих витрат.

Перехідні механізми та фінансові зобов’язання

Закон запроваджує перехідні положення, які забезпечують поступове скасування надзвичайних механізмів. Зокрема, вони передбачають:

звітування Фонду допомоги, створеного для фінансування або співфінансування завдань на користь громадян України;

збереження положень щодо облігацій, випущених Банком крайового господарства (BGK), а також гарантій і договору між Міністерством фінансів та BGK;

виплату сімейної допомоги;

продовження чинності віз і документів до 4 березня 2027 року.

Нова редакція узгоджує національні положення з рішенням Ради ЄС про продовження дії тимчасового захисту до цієї дати.

Освіта та зміни у сфері міжнародного захисту

До завершення поточного навчального року зберігатиметься фінансування додаткових освітніх заходів, зокрема безкоштовного транспорту, матеріальної допомоги учням, підготовчих відділень, додаткових уроків польської мови, підвищених лімітів понаднормових годин для вчителів, а також відсутність вимоги офіційного підтвердження знання польської мови для асистентів учителів і міжкультурних асистентів. Після цього школи повернуться до загальних правил.

Закон також змінює строк тимчасового обмеження права на подання заяви про надання міжнародного захисту. Якщо раніше таке обмеження могло діяти не більш як 60 днів, то нові положення передбачають можливість продовження до 120 днів.

