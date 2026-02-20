0 800 307 555
Скільки заробляють розробники у DefTech

Особисті фінанси
15
68% розробників у DefTech незадоволені зарплатою
Зарплати розробників у сфері DefTech у середньому на 14% нижчі, ніж у ІТ загалом. Водночас для Junior-фахівців, особливо в напрямі Embedded, цей сегмент залишається конкурентним.
Про це свідчать результати опитування DOU.

$2850 — медіанна зарплата розробника в DefTech

Це на $480 менше, ніж у розробників в ІТ загалом. Протягом останнього року в медіанній зарплаті розробника в DefTech були відчутні коливання. Зараз вона близька до рівня грудня 2024 року.
Медіанна зарплата Software Engineer в DefTech, динаміка за 2,5 року
Медіанна зарплата Software Engineer в DefTech, динаміка за 2,5 року, dou.ua

За спеціалізаціями

28% розробників працюють у напрямі Embedded і по 19% — у Full Stack і Back-end.
Найвищу медіанну зарплату мають Back-end-розробники — $3550. Це майже відповідає рівню бекенду в ІТ загалом.
Full Stack-фахівці отримують $2400, що приблизно на $600 менше, ніж на ринку ІТ. Найбільша різниця спостерігається серед Embedded-розробників: $2250 у DefTech проти $3500 в ІТ, тобто на $1250 менше.
Медіанні зарплати розробників в ІТ і DefTech за спеціалізаціями
Медіанні зарплати розробників в ІТ і DefTech за спеціалізаціями, dou.ua

За рівнем досвіду

  • Senior — $3800 (на $700 менше, ніж у середньому в ІТ);
  • Middle — на $450 менше, ніж у загальному ІТ-сегменті;
  • Junior — $1100 проти $830 в ІТ.
Вищий рівень оплати для Junior у DefTech пояснюється структурою спеціалізацій: початківці частіше працюють у напрямах Embedded і Back-end, тоді як в ІТ загалом серед джуніорів значну частку становлять Front-end і Full Stack із нижчими стартовими зарплатами.
Медіанні зарплати розробників в ІТ і DefTech за тайтлами
Медіанні зарплати розробників в ІТ і DefTech за тайтлами, dou.ua

Чи задоволені розробники оплатою

68% розробників у DefTech вважають свій рівень зарплати недостатнім: медіана тих, кому трохи недоплачують, — $2850, тих, кому суттєво недоплачують, — $1100. Чверть зауважили, що оплата відповідає їхньому рівню кваліфікації: медіана — $3982. Лише 7% стверджують, що їм платять трохи більше, ніж у середньому на ринку (медіана для цих фахівців — $5500).
Медіанні зарплати розробників в DefTech, за рівнем задоволеності
Медіанні зарплати розробників в DefTech, за рівнем задоволеності, dou.ua

55% чоловіків мають бронювання

Медіанний вік SE в DefTech — 28 років. В ІТ розробники трішки старші (медіана — 31 рік). Більшість DefTech-розробників живуть у Києві (68%), ще 11% у Львові. 65% працюють у продуктових компаніях.
Понад половина чоловіків-розробників у DefTech заброньовані (55%), ще 28% мають відстрочку. 12% — підлягають мобілізації, але не мають бронювання.
Розробники в DefTech значно частіше, ніж в ІТ загалом, працюють в офісі (30% в дефтек проти 4% в ІТ) або мають гібридний формат роботи (44% проти 23%).
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що сфера DevOps залишається однією з найвисокооплачуваніших в українському ІТ. Зарплати SRE, DevOps, Security та SysAdmin за пів року майже не змінилися. Однак у DevOps знизився третій квартиль зарплат порівняно з літом 2025 року — найбільш високооплачуваних фахівців стало дещо менше або їм стали менше платити. Медіанна зарплата тут становить $4200.
За матеріалами:
Finance.ua
Зарплата
