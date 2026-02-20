Нові правила перерахунку комуналки — що змінилося з лютого Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Споживачам більше не потрібно самостійно звертатися із заявою про перерахунок комуналки

4 лютого 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 118, яка змінює порядок перерахунку вартості житлово-комунальних послуг у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо деталі про зміни.

Головна новація — споживачам більше не потрібно самостійно звертатися із заявою. Якщо послуга не надавалася або була неякісною через надзвичайну ситуацію, перерахунок мають зробити автоматично.

Коли плату не нараховують або зменшують

Якщо під час воєнного стану виникла надзвичайна ситуація, застосовуються такі правила:

плата не нараховується за період, коли послуги фактично не надавалися (наприклад, під час ліквідації аварії);

за період, коли послуги фактично не надавалися (наприклад, під час ліквідації аварії); сума зменшується, якщо послуги надавалися частково або неналежної якості.

Тобто люди не повинні платити за те, чого фактично не отримали.

Щодо законодавчої бази — перерахунок проводиться відповідно до окремого Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 127 від 6 лютого 2024 року. У документі визначено механізм розрахунку та умови зменшення плати.

Яких послуг це стосується

Нові правила поширюються на такі комунальні послуги:

теплопостачання;

постачання холодної та гарячої води;

водовідведення;

управління побутовими відходами.

Хто відповідає за перерахунок

Ініціатива повністю покладена на надавачів послуг. Саме вони зобов’язані:

провести перерахунок самостійно;

зробити це протягом одного місяця після завершення розрахункового періоду;

здійснювати розрахунок окремо за кожною послугою.

Споживачам не потрібно подавати додаткові заяви.

Інформація про проведений перерахунок має відображатися в платіжках у наступному місяці після його здійснення. Наприклад, якщо перерахунок зробили у лютому 2026 року, він буде зазначений у рахунках за березень.

Також постачальники зобов’язані публікувати відкриту інформацію про кількість днів, коли послуги не надавалися або були неякісними. Дані мають бути доступні на сайті компанії та на порталі місцевої влади для кожного багатоквартирного будинку окремо.

