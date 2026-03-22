Место для вашей рекламы

Лучшие города для жизни в Польше

В Польше определили самые лучшие города для жизни
Business Insider представил рейтинг качества жизни в 16 воеводских городах Польши. Лучшими городами стали Познань и Жешув. А вот Вроцлав утратил свои позиции. Несмотря на свое крепкое экономическое положение, столица Нижней Силезии оказалась на третьем месте с конца, разделив его с Гожувом Великопольским. Позади остались Краков и Кельце.
Об этом пишет inpoland.
При составлении рейтинга принимались во внимание экономические показатели и социальные условия.

Почему Вроцлав потерял позиции

Нижнесилезская метрополия — один из важнейших экономических центров Польши. В своем последнем отчете журналисты Business Insider отмечают огромное значение региона для инвесторов.
Читайте также
Вроцлав играет ключевую роль в польской экономике, поскольку здесь сосредоточены высокотехнологичные отрасли промышленности, логистики и инновационных центров исследований и разработок.
Однако отличные макроэкономические результаты не означают легкой жизни для рядового жителя. Данные за декабрь 2025 год показывают, что уровень безработицы во Вроцлаве колеблется на уровне 2,3%.
Зарплаты в корпоративном секторе преодолели барьер в 10 000 злотых. Однако стоимость жилья в городе достаточно высокая — средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет 13 377 злотых. Средняя месячная зарплата позволяет жителю Вроцлава приобрести всего 0,75 квадратного метра недвижимости.
Читайте также
В ходе исследования принимались во внимание не только финансовые вопросы, но и состояние окружающей среды, уровень безопасности и доступность медицинских услуг. Эти критерии жестоко подвергли сомнению позиции Вроцлава по сравнению с другими воеводскими столицами.
Острейшая проблема — медицина. Среднее время ожидания приема к специалисту во Вроцлаве в феврале 2026 года составляло примерно 169 дней.
NFZ предоставил подробную статистику по времени ожидания приема к определенным специалистам во Вроцлаве.
  • консультация гастроэнтеролога — 456 дней
  • консультация кардиолога — 264 дня
  • осмотр окулиста — 261 день
  • визит к гинекологу — 27 дней
  • консультация аллерголога — 26 дней
Уровень безопасности тоже оставляет желать лучшего. Полицейская статистика за первые три квартала 2025 года указывает более чем на 14 000 зарегистрированных уголовных инцидентов во Вроцлаве (в среднем 21,27 уголовных правонарушений на каждые 1000 жителей).
Читайте также
Состояние окружающей среды Вроцлава остается относительно стабильным, но все еще требует значительного улучшения. Измерения 2025 года показали, что среднегодовая концентрация вредной пыли PM10 достигла 26,39 микрограммов на кубический метр.
Хотя это значение находится в пределах суточного лимита, установленного Всемирной организацией здравоохранения, эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях.
Рейтинг лучших городов для жизни в Польше выглядит так:
  • Познань и Жешув,
  • Катовице и Люблин,
  • Варшава,
  • Ольштын и Лодзь,
  • Гданьск и Щецин,
  • Быдгощ,
  • Белосток и Ополе,
  • Вроцлав и Гожув Великопольский,
  • Краков,
  • Кельце.
По материалам:
inpoland
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
