В Польше растет безработица и сокращается количество рабочих мест

В Польше формируется устойчивый тренд по росту безработицы и сокращению занятости в бизнес-секторе. Темпы роста уровня безработицы и количества безработных в начале 2026 года остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года.

К такому выводу пришел аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal, проанализировав данные для квартального индекса NEI (National Employment Index) — главного индикатора здоровья рынка труда в Польше.

По словам аналитиков, если в декабре 2025 года уровень безработицы составил 5,7%, то, по предварительным оценкам Министерства семьи и социальной политики Польши, в январе 2026 он вырос до 6%. Это на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Число безработных растет

В четвертом квартале 2025 года количество зарегистрированных безработных увеличилось в среднем на 13% в годовом исчислении, а в январе 2026 года прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 11,6%. Для сравнения, в январе 2025 года рост к январю 2024 года составил лишь около 0,1%.

Часть экспертов и представителей власти объясняет это изменениями в законодательстве, вступившими в силу в июне 2025 года. Новые нормы позволили безработным регистрироваться в центрах занятости по месту фактического проживания, а не регистрации, а также упростили процедуру подтверждения готовности к работе.

Впрочем, по мнению аналитиков Gremi Personal, законодательные изменения могут объяснять лишь часть роста статистики по безработице. После семи месяцев действия новых правил уже сформировалась сравнительная база, позволяющая говорить о более устойчивом тренде охлаждения рынка труда.

Это подтверждают и другие характеристики. В частности, количество безработных, уволенных по инициативе работодателей, в 2025 году увеличилось на 12,4% в среднем за месяц по сравнению с 2024 годом. Для сравнения годом ранее этот показатель имел отрицательную динамику минус 0,5%.

В четвертом квартале 2025 года темпы роста увольнений ускорились до 13% в годовом исчислении, тогда как в 2023—2024 годах аналогичный показатель составил всего 4,9%.

Бизнес сокращает персонал

Сокращение занятости также фиксируется в бизнес-секторе. По оценкам Gremi Personal на основе данных GUS, в IV квартале 2025 года количество работников в компаниях было на 0,7% ниже, чем годом ранее.

В то же время, ситуация существенно отличается в зависимости от отрасли.

«В конце 2025 — начале 2026 года ряд крупных компаний начал сокращать или переносить свои мощности из польских локаций в другие юрисдикции. Чаще всего речь идет об автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг — центрах BPO и SSC. В целом, эти процессы могут свидетельствовать о частичном начале перестройки польского рынка труда, где после нескольких лет дефицита кадров появляются первые признаки его охлаждения», — отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

В то же время происходит и качественная трансформация рынка. Все большее количество работодателей сосредотачивается на хранении ключевого персонала.

Что это значит для украинцев

Для украинцев, работающих в Польше, это также означает постепенное изменение условий на рынке труда. Если раньше дефицит кадров обеспечивал стабильный спрос на иностранных работников, то при дальнейшем росте безработицы конкуренция за рабочие места может усилиться.

Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал , что логистические отрасли в Польше и Украине демонстрируют одни из самых высоких динамик роста заработных плат на рынке труда. По состоянию на начало 2026 года уровень зарплат в логистическом секторе Польши составил:

директора по цепям поставок — от 22 000 до 32 000 злотых;

менеджеры складов — от 9 500 до 18 000 злотых;

специалисты по логистике — от 7 000 до 10 500 злотых;

экспедиторы — от 6 000 до 9 500 злотых;

работники складов — от 5 000 до 8 000 злотых до вычета налогов.

