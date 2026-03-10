Что происходит с неиспользованным отпуском в Польше Сегодня 08:32 — Личные финансы

Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается только после увольнения

В Польше длительность отпуска зависит от стажа работы. Неиспользованный отпуск переносится на следующий год, но имеет срок действия.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Что считается неиспользованным отпуском

Неиспользованный отпуск — это часть отпуска, которую работник накапливает в течение определенного календарного года, но по разным причинам не смог использовать.

Согласно трудовому законодательству Польши, отпуск должен предоставляться в том году, когда работник приобретает право на него. Однако на практике не всегда удается использовать все дни отдыха. Причинами могут быть значительная рабочая нагрузка, болезнь коллеги, отпуск по беременности и родам или расхождения между работодателем и работником относительно сроков отпуска. В этих случаях неиспользованные дни переносятся на следующий календарный год.

Когда нужно использовать накопленный отпуск

Согласно действующим правилам, неиспользованное время отпуска должно быть предоставлено работнику не позднее 30 сентября следующего календарного года. До этого срока работник может использовать накопленные дни отпуска.

Если работник не воспользовался перенесенным отпуском самостоятельно, работодатель имеет право определить дату его использования.

Работодатель, который не предоставит работнику накопленный отпуск до 30 сентября следующего года, может быть оштрафован на сумму от 1000 до 30 000 злотых. Поэтому управляющий имеет право заставить работника взять отпуск.

Как работник может защитить свои права

Работодатель обязан предоставить неиспользованный отпуск. Если этого не происходит и, например, после 30 сентября 2026 года у работника остаются неиспользованные дни, он может подать заявление о предоставлении отпуска.

Кроме того, работник может также защитить свои права в суде по трудовым спорам или сообщить о нарушении Национальной инспекции труда. Согласно статье 291 § 1 Трудового кодекса, иск о предоставлении отпуска имеет трехлетний срок исковой давности. Срок исковой давности начинается с даты, когда отпуск должен быть предоставлен.

Польское законодательство также предусматривает компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако следует помнить, что эта компенсация выплачивается только после увольнения. Компенсация не выплачивается, если отпуск не использован до 30 сентября, а работник продолжает работать на том же месте.

