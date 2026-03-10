В «Резерв+» запустили электронную очередь в ТЦК (детали)

0 800 307 555
Личные финансы
Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+.
Об этом сообщило Минобороны.
Что это дает

Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:
  • выбирать удобную дату и время визита в несколько кликов в смартфоне;
  • не стоять в очередях;
  • видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
  • отменить запись или оставить отклик;
  • получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
Запись через Резерв+ имеет такую ​​же юридическую силу, как через сайт электронной очереди.
Ранее Министерство обороны расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений.
Теперь запросить онлайн могут военнообязанные, у которых:
  • трое или более детей до 18 лет — все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;
  • не задолженности по уплате алиментов или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
  • имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНУКНП) в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
