В «Резерв+» запустили электронную очередь в ТЦК (детали)

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+.

Об этом сообщило Минобороны.

Что это дает

Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:

выбирать удобную дату и время визита в несколько кликов в смартфоне;

не стоять в очередях;

видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

отменить запись или оставить отклик;

получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

Запись через Резерв+ имеет такую ​​же юридическую силу, как через сайт электронной очереди.

Это упрощает жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений. Ранее Министерство обороны расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+.

Теперь запросить онлайн могут военнообязанные, у которых:

трое или более детей до 18 лет — все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;

— все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака; не задолженности по уплате алиментов или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

или долг не превышает сумму платежей за три месяца; имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНУКНП) в государственных реестрах.

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.

