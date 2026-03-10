В Польше и Украине резко растут зарплаты в логистике: сколько зарабатывают работники Сегодня 12:01 — Личные финансы

В Украине отрасль логистики и складского хозяйства демонстрирует заметный рост

Логистические отрасли в Польше и Украине демонстрируют одни из самых высоких динамики роста заработных плат на рынке труда.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитических центров Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина).

Рост зарплат в логистике в Польше

По данным аналитиков, в Польше в 2025 году наибольший рост зарплат был зафиксирован среди диспетчеров транспортных перевозок — на 9,5%. Заработки таможенных брокеров выросли на 8%, менеджеров складов — на 6,7%, работников складов — на 3,1%.

По состоянию на начало 2026 года уровень зарплат в логистическом секторе Польши составил:

директора по цепям поставок — от 22 000 до 32 000 злотых;

менеджеры складов — от 9 500 до 18 000 злотых;

специалисты по логистике — от 7 000 до 10 500 злотых;

экспедиторы — от 6 000 до 9 500 злотых;

работники складов — от 5 000 до 8 000 злотых до вычета налогов.

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в январе 2026 года средняя месячная заработная плата в сфере транспорта и складского хозяйства составила 8719 злотых, что на 7% больше, чем год назад. В логистике этот показатель вырос до 9538 злотых, что на 10% больше, чем в январе 2025 года.

Высокая динамика средней зарплаты в логистике коррелируется со столь же значительными темпами прироста занятости. Этот сектор быстро развивается в Польше, а поддержку его развитию обеспечивают временные работники, в том числе иностранные, которые способны оперативно закрывать сезонные потребности бизнеса в простой рабочей силе.

Рост зарплат в логистике в Украине

В Украине отрасль логистики и складского хозяйства также демонстрирует заметный рост как по уровню заработных плат, так и по спросу на работников.

По данным AntForce Analytics, средняя заработная плата в этом секторе на начало марта 2026 года составила 27 600 грн, что на 28% больше, чем годом ранее.

Самая сильная динамика роста зафиксирована в следующих профессиях:

маркировщики — +143%;

начальники транспортных отделов — +41%;

хозяйственники — +40%;

руководители отделов закупок — +35%;

грузчики — +30%.

По состоянию на начало марта 2026 года уровень зарплат составил:

маркировщики — от 17 000 до 31 000 грн;

начальники транспортных отделов — от 26 000 до 74 000 грн;

хозяйственники — от 16 000 до 48 000 грн;

руководители отделов закупок — от 34 000 до 114 000 грн.

Официальная статистика также подтверждает положительную динамику. По данным Государственной службы статистики Украины, за год средняя заработная плата в сфере складского хозяйства выросла на 18%, а в сфере почтовой и курьерской деятельности на 17%.

Растет и спрос на работников. По оценкам AntForce Analytics, в течение года количество вакансий в этих секторах увеличилось на 14%, что свидетельствует о расширении рынка и дефиците кадров в логистике.

Эксперты связывают рост зарплат с несколькими факторами. Среди них постепенное восстановление экономической активности, увеличение объемов торговли и развитие логистических цепей.

Дополнительным стимулом стало развитие электронной коммерции, что повышает спрос на складские услуги, курьерскую доставку и распределительные центры.

Еще один фактор — дефицит рабочей силы, заставляющий работодателей повышать уровень оплаты труда.

