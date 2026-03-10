0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше и Украине резко растут зарплаты в логистике: сколько зарабатывают работники

Личные финансы
89
В Украине отрасль логистики и складского хозяйства демонстрирует заметный рост
В Украине отрасль логистики и складского хозяйства демонстрирует заметный рост
Логистические отрасли в Польше и Украине демонстрируют одни из самых высоких динамики роста заработных плат на рынке труда.
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитических центров Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина).

Рост зарплат в логистике в Польше

По данным аналитиков, в Польше в 2025 году наибольший рост зарплат был зафиксирован среди диспетчеров транспортных перевозок — на 9,5%. Заработки таможенных брокеров выросли на 8%, менеджеров складов — на 6,7%, работников складов — на 3,1%.
По состоянию на начало 2026 года уровень зарплат в логистическом секторе Польши составил:
  • директора по цепям поставок — от 22 000 до 32 000 злотых;
  • менеджеры складов — от 9 500 до 18 000 злотых;
  • специалисты по логистике — от 7 000 до 10 500 злотых;
  • экспедиторы — от 6 000 до 9 500 злотых;
  • работники складов — от 5 000 до 8 000 злотых до вычета налогов.
По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в январе 2026 года средняя месячная заработная плата в сфере транспорта и складского хозяйства составила 8719 злотых, что на 7% больше, чем год назад. В логистике этот показатель вырос до 9538 злотых, что на 10% больше, чем в январе 2025 года.
Высокая динамика средней зарплаты в логистике коррелируется со столь же значительными темпами прироста занятости. Этот сектор быстро развивается в Польше, а поддержку его развитию обеспечивают временные работники, в том числе иностранные, которые способны оперативно закрывать сезонные потребности бизнеса в простой рабочей силе.

Рост зарплат в логистике в Украине

В Украине отрасль логистики и складского хозяйства также демонстрирует заметный рост как по уровню заработных плат, так и по спросу на работников.
По данным AntForce Analytics, средняя заработная плата в этом секторе на начало марта 2026 года составила 27 600 грн, что на 28% больше, чем годом ранее.
Самая сильная динамика роста зафиксирована в следующих профессиях:
  • маркировщики — +143%;
  • начальники транспортных отделов — +41%;
  • хозяйственники — +40%;
  • руководители отделов закупок — +35%;
  • грузчики — +30%.
По состоянию на начало марта 2026 года уровень зарплат составил:
  • маркировщики — от 17 000 до 31 000 грн;
  • начальники транспортных отделов — от 26 000 до 74 000 грн;
  • хозяйственники — от 16 000 до 48 000 грн;
  • руководители отделов закупок — от 34 000 до 114 000 грн.
Официальная статистика также подтверждает положительную динамику. По данным Государственной службы статистики Украины, за год средняя заработная плата в сфере складского хозяйства выросла на 18%, а в сфере почтовой и курьерской деятельности на 17%.
Растет и спрос на работников. По оценкам AntForce Analytics, в течение года количество вакансий в этих секторах увеличилось на 14%, что свидетельствует о расширении рынка и дефиците кадров в логистике.
Читайте также
Эксперты связывают рост зарплат с несколькими факторами. Среди них постепенное восстановление экономической активности, увеличение объемов торговли и развитие логистических цепей.
Дополнительным стимулом стало развитие электронной коммерции, что повышает спрос на складские услуги, курьерскую доставку и распределительные центры.
Еще один фактор — дефицит рабочей силы, заставляющий работодателей повышать уровень оплаты труда.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаРаботаЗарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems