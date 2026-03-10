В Польше и Украине резко растут зарплаты в логистике: сколько зарабатывают работники
Логистические отрасли в Польше и Украине демонстрируют одни из самых высоких динамики роста заработных плат на рынке труда.
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитических центров Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина).
Рост зарплат в логистике в Польше
По данным аналитиков, в Польше в 2025 году наибольший рост зарплат был зафиксирован среди диспетчеров транспортных перевозок — на 9,5%. Заработки таможенных брокеров выросли на 8%, менеджеров складов — на 6,7%, работников складов — на 3,1%.
По состоянию на начало 2026 года уровень зарплат в логистическом секторе Польши составил:
- директора по цепям поставок — от 22 000 до 32 000 злотых;
- менеджеры складов — от 9 500 до 18 000 злотых;
- специалисты по логистике — от 7 000 до 10 500 злотых;
- экспедиторы — от 6 000 до 9 500 злотых;
- работники складов — от 5 000 до 8 000 злотых до вычета налогов.
По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в январе 2026 года средняя месячная заработная плата в сфере транспорта и складского хозяйства составила 8719 злотых, что на 7% больше, чем год назад. В логистике этот показатель вырос до 9538 злотых, что на 10% больше, чем в январе 2025 года.
Высокая динамика средней зарплаты в логистике коррелируется со столь же значительными темпами прироста занятости. Этот сектор быстро развивается в Польше, а поддержку его развитию обеспечивают временные работники, в том числе иностранные, которые способны оперативно закрывать сезонные потребности бизнеса в простой рабочей силе.
Рост зарплат в логистике в Украине
В Украине отрасль логистики и складского хозяйства также демонстрирует заметный рост как по уровню заработных плат, так и по спросу на работников.
По данным AntForce Analytics, средняя заработная плата в этом секторе на начало марта 2026 года составила 27 600 грн, что на 28% больше, чем годом ранее.
Самая сильная динамика роста зафиксирована в следующих профессиях:
- маркировщики — +143%;
- начальники транспортных отделов — +41%;
- хозяйственники — +40%;
- руководители отделов закупок — +35%;
- грузчики — +30%.
По состоянию на начало марта 2026 года уровень зарплат составил:
- маркировщики — от 17 000 до 31 000 грн;
- начальники транспортных отделов — от 26 000 до 74 000 грн;
- хозяйственники — от 16 000 до 48 000 грн;
- руководители отделов закупок — от 34 000 до 114 000 грн.
Официальная статистика также подтверждает положительную динамику. По данным Государственной службы статистики Украины, за год средняя заработная плата в сфере складского хозяйства выросла на 18%, а в сфере почтовой и курьерской деятельности на 17%.
Растет и спрос на работников. По оценкам AntForce Analytics, в течение года количество вакансий в этих секторах увеличилось на 14%, что свидетельствует о расширении рынка и дефиците кадров в логистике.
Эксперты связывают рост зарплат с несколькими факторами. Среди них постепенное восстановление экономической активности, увеличение объемов торговли и развитие логистических цепей.
Дополнительным стимулом стало развитие электронной коммерции, что повышает спрос на складские услуги, курьерскую доставку и распределительные центры.
Еще один фактор — дефицит рабочей силы, заставляющий работодателей повышать уровень оплаты труда.
Поделиться новостью
Также по теме
В Польше и Украине резко растут зарплаты в логистике: сколько зарабатывают работники
В «Резерв+» запустили электронную очередь в ТЦК (детали)
Средняя зарплата в госорганах в январе составила более 53 тыс. грн
В Минэкономики объяснили информацию о сокращении декрета: что известно
Зеленский подписал закон об отсрочках тем, кто заключил «Контракт 18−25»
Более 3,5 тысяч украинцев уже задекларировали миллионные доходы