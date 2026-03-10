Работодатель не выплачивает зарплату — что делать Сегодня 13:04 — Личные финансы

Работник получил зарплату с задержкой

Задержка заработной платы — одно из наиболее распространенных нарушений в трудовых отношениях. Особенно актуальным это стало во время военного положения, когда часть предприятий работает нестабильно или меняет условия работы. Со ссылкой на robota.ua объясняем, когда именно работодатель нарушает закон, какие доказательства можно использовать и как действовать работнику.

Когда работодатель должен выплачивать зарплату

Сроки выплаты заработной платы определены Кодексом законов о труде и Законом «Об оплате труда». По закону зарплату должны выплачивать не реже двух раз в месяц:

первая часть — 16−22 числа текущего месяца;

вторая часть — 1−7 числа следующего месяца.

Коллективный договор или внутренние правила компании могут предусматривать лишь более частую выплату, но не более редкую.

Если день выплаты выпадает на выходной или праздник, деньги должны выплатить накануне. Отпускные обязаны выплатить не позднее одного рабочего дня до начала отпуска.

При увольнении работника полный расчет производят в день увольнения. Если человек в этот день не работал — не позднее чем через два дня после его требования о выплате.

В то же время во время военного положения закон позволяет отсрочить выплату, если предприятие не может сделать это из-за боевых действий или остановки работы.

С какого дня начинается нарушение

Задержка выплаты зарплаты считается нарушением, если деньги не выплатили в установленные сроки. Ориентировочно это происходит:

после 23 числа текущего месяца — для первой части зарплаты;

после 8 числа следующего месяца — для второй части.

Компенсацию за задержку можно получить, если выплата задержана на один месяц или более.

Задержка аванса — это тоже нарушение, ведь это фактически первая часть зарплаты за половину месяца.

Можно ли не работать, если зарплату долго не платят

Закон прямо не предусматривает права отказаться от работы из-за задержки зарплаты. Однако длительная невыплата может считаться уважительной причиной, ведь своевременная оплата труда является конституционной гарантией.

Поэтому в такой ситуации работник может отказаться делать работу до момента, пока работодатель не погасит задолженность.

Если часть зарплаты платят «в конверте»

Выплата зарплаты неофициально незаконна и рискована для работника. В таком случае человек может потерять часть социальных гарантий:

оплату больничных;

отпускные;

пенсионный стаж;

полную сумму выходного пособия.

Договориться с работодателем в таких случаях зачастую сложно. Поэтому целесообразно обращаться в Государственную службу по труду или налоговую, которые могут провести проверку.

Может ли переписка в мессенджерах быть доказательством

Сообщения в Viber, Telegram или электронной почте могут использоваться в качестве электронных доказательств в суде.

Однако важно, чтобы из них можно было установить:

кто вел переписку;

содержание сообщений;

дату и время их отправки.

Обычно такие доказательства рассматриваются вместе с другими документами.

Что делать, если зарплату не выплачивают

Работник может:

обратиться в Государственную службу по вопросам труда;

подать заявление в налоговую службу;

обратиться в правоохранительные органы;

подать иск в суд.

В суде можно потребовать выплату задолженности по зарплате и компенсацию за задержку.

При этом алгоритм действий одинаков, независимо от того, задерживают зарплату полностью или только часть. Любая невыплата даже небольшой суммы считается нарушением прав работника.

