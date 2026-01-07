Увольнение по соглашению сторон — что нужно знать Сегодня 20:03

Увольнение по соглашению сторон — что нужно знать

Увольнение по соглашению сторон — популярное основание для прекращения трудового договора в Украине.

Оно предполагает, что работник и работодатель сообща договариваются о завершении трудовых отношений на определенную дату. Закон не ограничивает инициативу сторон — предложение может делать кто угодно, а договоренности оформляются в письменном виде.

Со ссылкой на robota.ua рассказываем, какие права имеет работник и как поступать в спорных ситуациях.

Кто может инициировать увольнение

Не важно, кто фактически предложил увольнение — работодатель или работник. В таком виде увольнения главное, чтобы обе стороны согласились на условия.

Закон также не устанавливает сроки для предложения и конкретной даты увольнения. Стороны могут договориться о любой дате, которая им удобна — до или после запланированного сокращения.

Компенсации и оформление

Увольнение по соглашению сторон позволяет договориться о компенсации. Закон не устанавливает минимальные или максимальные суммы, но на практике часто предлагают два-три оклада или средних месячных зарплат, в зависимости от даты увольнения.

В приказе и трудовой книжке следует указать основанием именно «по соглашению сторон» (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ).

Выплаты по безработице

Раньше работники могли отказываться от такого соглашения, опасаясь задержки пособия по безработице. В настоящее время, во время военного положения, выплаты производятся с первого дня после регистрации безработным и продолжаются до 90 календарных дней, независимо от основания увольнения.

Что делать, если увольнение считают незаконным

Если работник считает увольнение незаконным, он может подать иск в суд в течение месяца со дня получения приказа. Работник может потребовать: возобновления на работе, изменения даты или основания увольнения, оплаты времени вынужденного прогула, другие компенсации.

Доказательства для суда

Чтобы доказать незаконность увольнения, следует собрать документы, связанные с процедурой:

приказы о сокращении и изменениях в организации;

сообщение о предстоящем увольнении;

предложения по вакантным должностям;

приказ об увольнении и расчетных листках.

Дополнительными доказательствами могут быть: штатное расписание, служебные переписки, докладные записки, свидетельства коллег, отчеты и планы.

Если доступ к документам ограничен, их можно получить посредством официального запроса к работодателю, через адвоката или через суд. Неофициальное получение документов или передача коллегами может сделать их недопустимыми в суде и привести к нарушению конфиденциальности.

