Увольнение по соглашению сторон — что нужно знать
Увольнение по соглашению сторон — популярное основание для прекращения трудового договора в Украине.
Оно предполагает, что работник и работодатель сообща договариваются о завершении трудовых отношений на определенную дату. Закон не ограничивает инициативу сторон — предложение может делать кто угодно, а договоренности оформляются в письменном виде.
Со ссылкой на robota.ua рассказываем, какие права имеет работник и как поступать в спорных ситуациях.
Кто может инициировать увольнение
Не важно, кто фактически предложил увольнение — работодатель или работник. В таком виде увольнения главное, чтобы обе стороны согласились на условия.
Закон также не устанавливает сроки для предложения и конкретной даты увольнения. Стороны могут договориться о любой дате, которая им удобна — до или после запланированного сокращения.
Компенсации и оформление
Увольнение по соглашению сторон позволяет договориться о компенсации. Закон не устанавливает минимальные или максимальные суммы, но на практике часто предлагают два-три оклада или средних месячных зарплат, в зависимости от даты увольнения.
В приказе и трудовой книжке следует указать основанием именно «по соглашению сторон» (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ).
Выплаты по безработице
Раньше работники могли отказываться от такого соглашения, опасаясь задержки пособия по безработице. В настоящее время, во время военного положения, выплаты производятся с первого дня после регистрации безработным и продолжаются до 90 календарных дней, независимо от основания увольнения.
Что делать, если увольнение считают незаконным
Если работник считает увольнение незаконным, он может подать иск в суд в течение месяца со дня получения приказа. Работник может потребовать: возобновления на работе, изменения даты или основания увольнения, оплаты времени вынужденного прогула, другие компенсации.
Доказательства для суда
Чтобы доказать незаконность увольнения, следует собрать документы, связанные с процедурой:
- приказы о сокращении и изменениях в организации;
- сообщение о предстоящем увольнении;
- предложения по вакантным должностям;
- приказ об увольнении и расчетных листках.
Дополнительными доказательствами могут быть: штатное расписание, служебные переписки, докладные записки, свидетельства коллег, отчеты и планы.
Читайте также
Если доступ к документам ограничен, их можно получить посредством официального запроса к работодателю, через адвоката или через суд. Неофициальное получение документов или передача коллегами может сделать их недопустимыми в суде и привести к нарушению конфиденциальности.
Ранее мы сообщали, что для работников в Украине зарплата — не единственный критерий удержания на работе. Все чаще работники задумываются об увольнении из-за отсутствия развития, выгорания и недостаточного признания.
