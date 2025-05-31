Может ли работник отозвать заявление об увольнении — Finance.ua

Может ли работник отозвать заявление об увольнении Сегодня 14:09 — Личные финансы

Может ли работник отозвать заявление об увольнении

Работник может отозвать заявление об увольнении по собственному желанию. Сделать это можно в течение 2 недель после его подачи.

Об этом рассказали юристы «Бесплатной юридической помощи».

Отмечается, что это можно сделать устно или письменно. Письменная форма более надежна, ведь она может служить доказательством в случае трудового спора.

Содержание заявления: «Отзываю мое заявление от ___ года об увольнении по собственному желанию».

Нужно ли согласование

Работник не обязан ни с кем согласовывать отзыв, в том числе с руководителем или отделом кадров.

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Если по истечении срока предупреждения об увольнении работник продолжает работать и не требует расторжения трудового договора, работодатель не имеет права уволить его по поданному ранее заявлению.

Когда нельзя отозвать заявление

Если на ваше место уже приглашен другой работник, которому нельзя отказать в принятии на работу по закону (например, его перевели из другого учреждения).

Справка Finance.ua:

со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, который уточняет правила организации дистанционной и надомной работы. Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, которые упорядочивают вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривают гибкие условия для родителей школьников;

в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн, а п орезюме — 22 387 грн;

по данным НБУ, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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