Как ответить на вопрос рекрутера «Почему вы хотите уволиться со своей текущей работы?» — Finance.ua

Как ответить на вопрос рекрутера «Почему вы хотите уволиться со своей текущей работы?» Сегодня 12:37 — Личные финансы

Как ответить на вопрос рекрутера «Почему вы хотите уволиться со своей текущей работы?»

Вы еще не уволились, но активно ходите на собеседования? Будьте уверены, вас спросят, почему вы это делаете. Специалисты Work.ua рассказали, как дать ответ на этот вопрос и не упустить шанс на вожделенную работу.

Специалисты отмечают: в простом вопросе «Почему вы хотите уволиться со своей текущей работы?» есть свое коварство. И не потому, что рекрутер ищет предательство в каждом слове, а потому, что ответ потенциального сотрудника о многом может рассказать.

Для менеджера по найму обсуждение этой темы — это способ увидеть:

как кандидат ведет себя в сложных ситуациях;

насколько честно говорит о проблемах;

умеет ли быть конструктивным;

способен ли сохранять профессионализм даже тогда, когда что-то пошло не так.

Если неправильно сформулировать ответ, можно потерять работу еще до финального этапа. Work.ua решил разобраться, как этого не допустить.

Что действительно хочет услышать рекрутер

Обычно, отвечая, кандидаты скатываются в крайности. У одних ответы слишком отрицательные: жалуются на руководство, команду, хаос в компании или низкую зарплату. Остальные дают общие, непродуманные или натянутые ответы.

Читайте также На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование

Рекрутер ожидает услышать:

Логику. Если вы меняете работу, должно быть понятно, почему. Причины бывают разными: личные, профессиональные, ценностные, но они должны казаться последовательными.

Тон. Рекрутер обращает внимание, вы с уважением говорите о своем работодателе или избегаете ответственности за решение. Это важно.

Мотивация. Новый работодатель хочет знать, что вы идете не просто «от», а «к»: к чему-то вдохновляющему, развивающему или лучше отвечающему вашим ожиданиям или запросам.

5 примеров, как ответить на вопрос об увольнении

Лучший ответ — честная, уравновешенная и логическая мотивация, в которой акцент на развитии, а не побеге. Вот несколько вариантов.

1. Для тех, кто хочет профессионального роста и не может получить этого в нынешней компании

«Я вырос со своей должности, многому научился и благодарен за этот опыт. Но сейчас нахожусь на том этапе, когда мне хочется развития. У компании, где я сейчас работаю, нет открытых направлений, где я могу расти, поэтому решил рассматривать новые возможности».

2. Для тех, у кого изменились приоритеты

«Мне всегда нравилось работать с контентом, у которого четкая бизнес-цель: повышает вовлеченность, поддерживает бренд, выстраивает коммуникацию. Сейчас я преимущественно закрываю срочные задачи без долгосрочного планирования и стратегии, поэтому чувствую необходимость двигаться в направлении контент-маркетинга».

Читайте также Детали в резюме: почему соискатели недооценивают их важность

3. Для тех, кто чувствует изменения в компании, и это уже не совсем их формат

«В компании произошли изменения в структуре и фокусе, в частности, изменилась команда и приоритеты. Я оставался и пытался адаптироваться, но понял, что новый формат не совсем отвечает моему стилю работы. Это подтолкнуло меня к поиску компании, где мои сильные стороны будут лучше реализованы».

4. Для тех, кто ищет баланс между работой и личной жизнью

«Мне очень нравится моя работа, но она связана с частыми командировками и нерегулярным графиком. Сейчас для меня важно немного сместить баланс и иметь более стабильный ритм. Я готов выкладываться, но хочу это делать в режиме, который не вредит качеству моей жизни».

5. Для тех, кто хочет двигаться вперед с компанией, с которой совпадают ценности

«Меня устраивает многое в моей текущей компании. Но я увидел в вашей вакансии и подходе вашей организации очень созвучно с тем, чего я стремлюсь. Мне интересно приобщиться к команде, которая имеет четкую цель и работает над вещами, которые для меня важны».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.