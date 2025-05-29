Как инвестировать в недвижимость (типы инвестирования) — Finance.ua

Как инвестировать в недвижимость (типы инвестирования) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как инвестировать в недвижимость (типы инвестирования)

Во времена длительной экономической неопределенности, в период колебаний финансовых рынков именно недвижимость выступает надежным активом, способным не просто сохранять, но и приумножать собственную стоимость.

Особенно хорошо эти механизмы работают у европейцев. Они обычно считают инвестиции в недвижимость одним из лучших способов обеспечения своего будущего. Почему? На это сразу есть несколько причин:

Во-первых, рынок недвижимости там характеризуется высокой ликвидностью и стабильностью. Конечно, это делает его привлекательным для инвесторов;

Во-вторых, дополнительную ценность к инвестициям придает возможность получения пассивного дохода от аренды жилья или коммерческих помещений.

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Типы недвижимости для инвестирования

Инвестирование в недвижимость в Европе может относиться к объектам разных типов, каждый из которых имеет свои особенности, требования к первоначальным вложениям и прогнозируемый доход.

Популярностью среди инвесторов стабильно пользуется жилая недвижимость (квартиры, дома), существенный спрос на коммерческую недвижимость (офисы, магазины) и на варианты для отдыха не уменьшается. Также иногда выбирают земельные участки.

Жилая недвижимость (квартиры, дома)

В плане суммы для вложения в жилую недвижимость многое зависит от страны или района. К примеру, в Париже, Лондоне и других крупных городах стоимость на квартиру может стартовать с 300 тыс. евро. В небольших городах и не очень развитых регионах цены существенно ниже. Стартуют примерно со 100 тыс. евро.

Прибыль. Потенциально в аренде от жилой недвижимости можно иметь стабильно 4−9% годовых. Если район с высоким спросом на аренду, этот показатель может достигать 11−12%.

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Коммерческая недвижимость (офисы, магазины)

Как правило, инвестиции в коммерческую недвижимость требуют больших начальных вложений В зависимости от типа объекта и его расположения можно опираться на стартовый показатель от 500 тыс. евро. Так, к примеру, офисные помещения в деловых районах больших городов могут стоить и миллионы евро.

Что касается прибыли, то ожидания тоже выше. Потенциально, колебаться сумма за аренду коммерческой недвижимости может от 6% и до 12% годовых. Заметим, что часто на такие объекты с арендаторами заключают долгосрочные контракты. Конечно, это обеспечивает владельцм стабильность дохода.

Недвижимость для отдыха (отели, курортные комплексы)

Еще один вариант коммерческой недвижимости, но он значительно отличается от офисов и магазинов.

Сумма для вложения стартует от 200 тыс. евро при незначительном размере отеля или апартаментов и до нескольких миллионов евро за крупные курортные комплексы в довольно популярных среди туристов местах. Речь идет не про весь год, а больше о сезонах, когда люди направляются на отдых. Приблизительно, рассчитывать можно на 8−15% годовых, но это зависит от сезона и расходов.

Земельные участки

Варьируется сумма для вложения в землю в зависимости от расположения и назначения (жилищного или коммерческого. — Ред.) участка. Цены могут начинаться с нескольких десятков тысяч евро в сельских районах и доходить до миллионов в городских центрах.

Инвестирование в землю может быть более спекулятивным. Дело в том, что прибыль часто получают при перепродаже участка после его развития или изменения назначения использования. Потенциальная доходность может существенно колебаться и зависит от рыночных условий.

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Справка Finance.ua:

Самые распространенные способы инвестирования в землю:

Покупка с целью перепродажи. Предугадать прибыль в данном случае сложно. Министр агрополитики Роман Лещенко прогнозирует ежегодный рост стоимости паев в среднем на 7−10%. Также есть несколько «лайфхаков»: большой земельный участок можно разделить на несколько поменьше, что также влияет на дальнейший рост цены в случае перепродажи.

Покупка с целью сдачи внаем. Арендные отношения пока четко урегулированы законодательством, а прибыль от сдачи в аренду агрохолдингам достигает 3−12% от нормативно-денежной оценки участка.

Покупка для производства сельскохозяйственной продукции. Для такого вида деятельности нужно иметь как специализированную технику, так и персонал. Однако данный вид инвестирования является наиболее прибыльным.

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