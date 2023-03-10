Инвестиции в агросектор: 4 варианта, куда можно вложить средства — Finance.ua

Инвестиции в агросектор: 4 варианта, куда можно вложить средства
Инвестиции в агросектор — один из вариантов, куда можно вложить свои деньги, чтобы их не «съела» инфляция. Какие варианты вкладов в эту отрасль и на какую доходность можно рассчитывать, инвестируя в землю, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев во время прямого эфира на тему «Почему 2023 год лучший для инвестирования в украинский агросектор».
Кстати, посмотреть запись эфира и узнать подробности об инвестициях в агросектор вы можете по ссылке.
Варианты инвестирования в агросектор
1. Покупка непосредственно земли
Таким способом можно получать доходность 6-10% за счет сдачи приобретенных земель в аренду. Из-за войны купить землю можно по довольно низкой цене, а в дальнейшем — рассчитывать на потенциальную экспорто-ориентированную модель и валютную выручку.
Среди недостатков этого варианта — периодически значительный порог входа и ограничения государства относительно объемов покупки такой земли. Эксперт напомнил, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю в Украине могут только физлица и с ограничением 100 га, а юридические лица получат это право с 1 января 2024 года. Однако в парламенте уже есть предложения перенести этот срок из-за войны в стране.
«Учитывая сейчас военные риски, закрытие баз данных и кадастров в начале войны, необходимость разминирования значительных деоккупированных территорий — сейчас сделок немного. Разминирование для одного гектара оценивается в 40-50 тыс. грн», — рассказывает эксперт.
Еще до войны маржинальность с 1 га земли достигала 700-1000 долларов, но сейчас за счет логистики и удорожания удобрений, семян и т.п. максимальная доходность составляет около 23-40%.
Цены на землю сейчас. В феврале 2023 года гектар земли по договорам купли-продажи дороже всего оценивался в следующих областях:
- Ивано-Франковской — 167 900 грн (около $4590 по официальному курсу),
- Львовской — 128 143 грн (около $3500),
- Киевской — 74 573 ($2040),
- Винницкой — 60 805 ($1662),
- Закарпатской — 50 264 ($1374).
А вот что будет с ценами на землю, на примере Польши и других стран (до открытия рынка земли и после).
«То есть мы понимаем, что сейчас в Украине уникальная ситуация для инвестора, когда он может приобрести землю почти на ценовом «дне», — отмечает Козырев.
2. Агроходлинги
Как говорит финансовый эксперт, сейчас можно довольно дешево приобрести акции, которые будут потенциально расти после войны, и получать с них дивиденды.
«Предпочтительно так можно получать доход за счет спекулятивного роста стоимости акций и в небольшой степени — за счет дивидендов. Обычно дивиденды низкие — 3-5-6% годовых, бывает и больше. Но основной доход — именно за счет увеличения стоимости акций», — говорит спикер.
По его словам, порог входа, чтобы иметь влияние на поведение самого агрохолдинга — большие суммы в миллионах гривен, но если просто есть желание быть рядовым акционером — около 10-20 тысяч гривен минимум.
«Некоторые агрохолдинги еще выпускают облигации — они с фиксированной доходностью, но я напоминаю, что акция дает хотя бы возможность в управлении компанией, а облигация — только фиксированный доход без права на любое управление компанией. Кроме того, есть нюансы, если компания обанкротится — по облигациям вы можете не получить ничего», — предупредил Козырев.
Доходность облигаций — обычно до 15-18% годовых в гривне.
3. Инвестиции через фонды
Обычно фонды в Украине небольшие и публичные — они берут землю в аренду, то есть не покупают ее.
Для этого варианта характерен низкий порог входа, инвестиции производятся в гривне, также автоматически идет налогообложение по льготной ставке 9%.
Как отметил спикер, порог входа составляет от 1 тысяч гривен, однако в нынешних реалиях он может составлять от 10 тысяч гривен. В качестве примера Первый украинский аграрный фонд, который имеет 1500 га земли в Украине. Летом капитализация составляла около 80 млн гривен на 1500 га.
4. Обслуживание агросектора и логистические компании
Это вклад в компании, обслуживающие аграрный сектор, например: агродроны, некоторые процессы механизации, аренда минитрактора и прочее. Но порог входа здесь от 30 до 100 тысяч долларов и больше — это зависит от вида деятельности.
Относительно тех же автоперевозок, судоходства — здесь порог входа как минимум от 300-500 тысяч евро.
Рентабельность — до 8-18% за год в зависимости от направления и специфики.
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