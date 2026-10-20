Земля для УБД: что следует сделать уже сейчас

В Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности, право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Однако во время военного положения действуют существенные ограничения на безвозмездную приватизацию государственных и коммунальных земель.

Рассмотрим, какие нормы земли предусмотрены для УБД, как проходит процедура безвозмездной передачи участков и что можно сделать в текущем году.

Какие земельные участки могут получить УБД

В Земельном кодексе Украины максимальные размеры земельных участков для безвозмездного получения устанавливаются согласно целевому назначению.

Для граждан предусмотрены следующие нормы:

для строительства гаража — до 0,01 га;

для строительства и последующего обслуживания жилого дома и хозяйственных построек - до 0,10 га в городах, до 0,15 га в поселках и до 0,25 га в селах;

для индивидуального дачного строительства - до 0,10 га;

для ведения сельского хозяйства — до 2 га;

для садоводства — до 0,12 га.

Заметим, что это не гарантированная площадь участка, а максимальная норма его безвозмездной передачи.

Фактически же получение земли определяется, в частности, наличием соответствующих предложений. Специальная же льгота УБД (предусмотренная законом о статусе ветеранов войны) заключается в первоочередном отводе земли для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Как УБД могут оформить земельный участок

В обычных условиях украинцы, которые планируют получить землю из коммунальной или государственной собственности, обращаются в соответствующий орган местного самоуправления или исполнительную власть с ходатайством.

В нем указывают ориентировочный размер и целевое назначение земельного участка, добавляют графические материалы с указанием желаемого местоположения, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее право.

Как УБД могут оформить земельный участок

Отметим, что в зависимости от конкретной ситуации и вида земли могут потребоваться дополнительные документы.

Далее орган власти в общем порядке рассматривает ходатайство и выносит решение либо о разрешении на разработку документации по землеустройству, либо о мотивированном отказе.

Далее (если препятствий нет) проходит процедура разработки и согласования документации, формирования земельного участка, его госрегистрация и оформление права собственности.

Какие изменения действуют в 2026 году из-за военного положения

Главным ограничением для УБД стала не отмена права на землю, а запрет на его реализацию в отношении большинства коммунальных и государственных участков.

В разделе Х (п. 27) Земельного Кодекса Украины отмечено, что во время действия военного положения безвозмездная передача государственных и коммунальных земель в частную собственность, а также разработка любой соответствующей документации и предоставление разрешений запрещены.

Отдельно в Госгеокадастре разъясняют, что запрет касается и формирования нового земельного участка в пределах безвозмездной приватизации. То есть во время действия военного положения определить площадь, границы и зарегистрировать такой участок в Государственном земельном кадастре для дальнейшего бесплатного передачи невозможно.

Когда запрет не применяется: ключевые исключения

Законом предусмотрены исключения из общего запрета. В частности, указанные ограничения не распространяются на безвозмездную передачу в частную собственность земельных участков владельцам уже расположенных на них зданий и сооружений.

Также исключение касается граждан Украины, которым земельный участок передали в пользование до 1 января 2002 года (до вступления в силу Земельного кодекса Украины).

То есть ситуация человека, который уже пользуется конкретным земельным участком или имеет на нем недвижимость, может кардинально отличаться от ситуации заявителя, который хочет получить новый участок из земель коммунальной или государственной собственности.

Какие земли нельзя приватизировать

Кроме ограничений, связанных с военным положением, законом предусмотрен специальный правовой режим для отдельных категорий земель. Так, для них могут действовать ограничения или запреты на передачу в частную собственность, в частности в зависимости от их целевого назначения и статуса.

Поэтому даже после прекращения военного положения возможность приватизации конкретного участка будет зависеть от его правового режима и требований законодательства.

Что можно сделать УБД в 2026 году

Несмотря на действующий запрет, подготовку к реализации права собственности на землю можно осуществлять уже сейчас.

В первую очередь советуем:

Проверить документы, подтверждающие статус участника боевых действий. Определить желаемое целевое назначение участка. Выяснить, использовалось ли раньше право на безвозмездную приватизацию по требуемому виду земли.

Не лишним будет обратиться в соответствующую территориальную общину относительно информации о понравившихся земельных участках и получить письменный ответ. Его и подтверждение подачи обращений рекомендуем хранить.

В то же время, пока действует военное положение, подавать документы для запуска запрещенной процедуры безвозмездной приватизации новой государственной или коммунальной земли просто бессмысленно.

Таким образом, в 2026 году для УБД сохраняется предусмотренное законодательством право на безвозмездное получение земельных участков, но большинство процедур из-за военного положения заблокированы.

Отдельно правительство урегулировало особенности формирования и государственной регистрации земельных участков с жилыми домами на территориях, где ведутся или велись боевые действия, а также на ВОТ (постановление КМУ № 140 от 5 февраля 2026 года).